MDED: În ultimele șapte luni, antreprenorii au beneficiat de compensații la electricitate în sumă de 81,1 milioane de lei

Valoarea compensațiilor acordate antreprenorilor pentru energia electrică a ajuns la 81,1 milioane de lei. Datele se referă la perioada ianuarie – iulie 2025, iar măsura face parte din Programul de compensare lansat de Guvernul Republicii Moldova, cu sprijinul financiar al Uniunii Europene, informează Ministerul Dezvoltării Economice și Dezvoltării (MDED).

În aceste șapte luni, 721 de beneficiari unici au primit sprijin prin program, iar în total, MDED cu Organizația pentru Dezvoltarea Antreprenoriatului au aprobat 2340 de cereri.

Tot în cadrul acestui program, Agenția de Intervenție și Plăți pentru Agricultură a sprijinit agricultorii prin compensații în valoare totală de 21,68 milioane de lei.

MDED precizează că programul rămâne activ pe tot parcursul anului 2025, iar antreprenorii pot depune cererile online, fie prin aplicația EVO, fie prin platforma MCabinet.

Ministerul informează că au fost aprobate și unele modificări la program: