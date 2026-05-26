Maxime până la 30 de grade Celsius. Prognoza meteo pentru 26 mai

În următoarele 24 de ore, vremea va fi stabilă și predominant senină pe întreg teritoriul R. Moldova, potrivit prognozei meteorologice pentru intervalul 25 mai, ora 21:00 – 26 mai, ora 21:00, informează Serviciul Hidrometeorologic de Stat.

Meteorologii anunță că precipitații nu se prevăd, iar vântul va sufla din nord-vest, slab până la moderat. Totuși, pe parcursul zilei, în nordul țării sunt posibile intensificări izolate ale vântului de până la 15–18 metri pe secundă.

Temperaturile minime nocturne vor oscila între +12 și +17 grade Celsius, în timp ce maximele diurne vor ajunge la valori cuprinse între +25 și +30 de grade Celsius.