Maxim Nicula, tânărul om de afaceri implicat într-un șir de incidente cu polițiștii de la INSP, a primit un mandat de arestare pe 30 de zile și a fost dat în căutare

Două luni în urmă, pe rețelele sociale au apărut un șir de filmulețe cu incidente dintre un tânăr om de afaceri, Maxim Nicula și mai mulți angajați ai Inspectoratului național de securitate publică al IGP. Întreaga epopee s-a viralizat și a dus chiar la o reținere ca în filme a tânărului, care ar fi dus la traumarea unui polițist, iar altui om al legii, i-a fost deteriorată uniforma de serviciu.

Astăzi, la 2 luni distanță, Procuratura Generală anunță că lui Nicula „i-a fost înaintată învinuirea în contumacie, fiindu-i incriminată comiterea infracțiunilor: ”ameninţarea sau violenţa săvârșită asupra unei persoane cu funcţie de răspundere sau a unei persoane care îşi îndeplinește datoria obştească” (art.349 alin.(2) Cod penal), ”huliganism” (art.287 alin.(1) Cod penal) și ”conducerea mijlocului de transport în stare de ebrietate alcoolică cu grad avansat sau în stare de ebrietate produsă de alte substanţe” (art.2641 alin.(1) Cod penal).

De asemenea, lui Nicula i-a fost emis un mandat de arest în lipsă pe 30 de zile și este dat în căutare.



La 12 mai, tânărul a inițiat mai multe sesiuni live pe Facebook în timp ce se afla pe o stradă dar la un inspectorat de poliție, demonstrându-și lipsa de respect față de polițiști.

Potrivit unui comunicat de presă al poliției, la 12 mai, în jurul orei 15.30, angajații Inspectoratului național de securitate publică al IGP, pe o stradă din centrul capitalei, au stopat o motocicletă „Suzuki” care a încălcat regulile de circulație și avea amplasat necorespunzător numărul de înmatriculare

„La ghidonul motocicletei se afla un șofer, cu un comportament agresiv și antisocial. Acesta invocând diverse motive, refuzând să prezinte actele polițiștilor de patrulare. Șoferul a fost preîntâmpinat că în cazul în care nu prezintă actele va fi escortat la Inspectoratul de poliție pentru identificare”, susțin oamenii legii.

Potrivit oamenilor legii, în timpul documentării, conducătorul motocicletei a opus rezistență și a ultragiat unul din angajații INSP, astfel, polițiștii au fost nevoiți să îl rețină. La scurt timp, pentru a împiedica acțiunile legale ale angajaților Poliției a intervenit și prietenul motociclistului, care se afla la volanul unui automobil de marcă „Bentley”.

În timpul reținerii, unul din angajați a suferit traume, iar celuilalt polițist i-a fost deteriorată uniforma de serviciu. Vă avertizăm că imaginile video de mai jos conțin limbaj licențios.

Din motiv că ambii șoferi aveau un comportament dubios, au fost conduși la Dispensarul republican de Narcologie, iar testul la consum de substanțe psihotrope a constatat faptul că aceștia se aflau sub influența drogurilor, susțin polițiștii.

Ulterior, s-a stabilit că motociclistul cu o zi înainte a comis aceeași încălcare în traficul rutier, mai exact, a încălcat regulile de amplasare a numărului de înmatriculare a motocicletei. În timp ce polițiștii întocmeau procesul – verbal, șoferul a plecat de la fața locului, lăsând actele polițiștilor, iar motocicleta în stradă.

Pentru documentarea cazului ambii șoferi în vârstă de 32 de ani au fost reținuți și conduși la Inspectoratul de Poliție Centru, transmite INP.

După ce imaginile video s-au viralizat, omul de afaceri și-a cerut scuze pentru comportamentul său vulgar și a negat faptul că s-ar fi drogat. Vedeți mai jos mesajul integral pe care l-a postat pe pagina sa de facebook, păstrând ortografia originală:

„Imi cer inca odata public scuze pentru comportamentul meu vulgar. Constientizez ca se putea de facut altfel, dar inca nu sunt destul de abil sa fac asta in alte cuvinte. Mai am mult de lucru la sine. Inca odata scuze tuturor care au fost ofensati de modul in care am vorbit, dar cum am zis si in interview:

Eu nu am facut live-ul cela pentru orgoliul meu sau pentru ca sunt inganfat sau imi place sa injosesc oamenii. Sunt un om viu cu picioarele pe pamint, am facut ceea ce am facut pentru binele comun, din motiv ca multi se gandesc ceea ce am spus eu dar nu o pot spune din motive de siguranta. Eu am posibilitatea sa o fac fiindca activitatea mea economica nu este pe teritoriul RM, iar cei care locuesc aici si isi au afacerea in Moldova din pacate sunt nevoiti sa taca si sa accepte orice comportament din partea statului.

Vedeti interview-ul de mai jos daca doriti sa intelegeti cine sunt si de unde vin. Tot ce va rog e sa privit macar primele 10-15 minute si sa hotarati daca doriti sa priviti mai departe sau nu.

Astazi prietenul meu Lucian a fost retinut pentru 72 de ore pentru ca ar fi batut un politist, ceea ce este absolut fals. Nu stiu cum va progresa cazul mai departe dar va rog sa ne transmiteti puteri sa rezistam. Cu totii stim care este situatia in tara in general si in structurile de forta in particular.

Va cuprind!”, a scris Nicula.