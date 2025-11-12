„Martorii lui Ciochină”, aduși forțat în fața instanței: „Omul ăsta, intenționat, își bate joc de această mamă care își deplânge copilul”

Trei martori ai apărării au fost aduși forțat în fața instanței de judecată, astăzi 12 noiembrie, în cauza penală inițiată pe numele lui Nicanor Ciochină, fostul primar de Boldurești, învinuit că ar fi accidentat mortal un băiat de 14 ani și a fugit de la locul faptei. Aceștia, colaboratori ai Inspectoratului de Poliție Nisporeni s-au arătat indignați de faptul că au fost aduși silit în fața instanței, în condițiile în care, anterior, nici nu ar fi fost anunțați că trebuie să se prezinte la judecătorie, să dea mărturii. Se întâmplă după ce, la ședințele anterioare, inculpatul Nicanor Ciochină, cel responsabil de prezența martorilor apărării în judecată, a declarat că și-a anunțat martorii, dar ei nu pot veni, căci cineva nu le-ar permite.

Dorin Podlisnic, avocatul părții vătămate Raisa Ciurel, mama lui Mihai, băiatul ucis în urma accidentului rutier, a vorbit despre „tergiversarea intenționată a procesului judiciar”.

Dorin Podlisnic, avocatul părții vătămate

„Atât timp cât ai prezentat o listă cu martori și nu le asiguri prezența și încerci cumva să induci în eroare instanța că cineva nu le permite martorilor să se prezinte, având în vedere că s-au expediat citații pentru a fi prezenți în ședința de judecată, sigur că este o tergiversare intenționată. Deci e acțiune absolut conștientă din partea inculpatului, o acțiune absolut pregătită și organizată cu scopul de a tergiversa dosarul. Eu mai știu ceva – Dacă ești nevinovat și mai ai și martori, îi prezinți, le asiguri prezența, ca să scapi de proces și să-și demonstrezi nevinovăția, dar atât timp cât tu tergiversezi intenționat și vădit, noi putem vorbi doar de niște acțiuni ilegale – care este scopul lor, rămâne la atitudinea fiecăruia să-și facă concluziile. De la început și până în ziua de azi, 100% din amânările ședințelor de judecată au fost solicitate din partea inculpaților, ceea ce clienta mea nu și-a permis niciodată. Șeretlicurile la care apelează inculpatul se poziționează deasupra cadrului legal. Cu mare părere de rău, inculpatul nu conștientizează că-și bate joc de această mamă care-și deplânge copilul. La finele ședinței de astăzi, martorii au fost întrebați de către procuror și judecătoare dacă ei au fost informați și ei au negat acest fapt, chiar dacă la ședința precedentă, de partea inculpatului s-a invocat că ei nu pot veni, căci cineva nu le permite. Deja m-am interesat și eu personal și am aflat că nu a existat niciun impediment ca martorii să fie prezenți la ședință. Nu s-a dorit, intenționat”, a declarat Dorin Podlisnic.

Mama lui Mihăiță a declarat că „va merge până în pânzele albe pentru a-i face dreptate lui Mihăiță”.

Raisa Ciurel, mama lui Mihăiță

„Eu nu-l cunosc nici pe unul dintre martorii care s-au prezentat azi. Am observat că Ciochină îi cunoaște mai bine și încearcă cu avocatul său, prin fel și chip, să învinuiască pe altcineva de faptul că Mihăiță acum putrezește. De una sunt sigură – că Ciochina e vinovat de moartea fiului meu și am să lupt până am să fac dreptate, chiar dacă am obosit și fizic, și psihic. Mihăiță îmi dă putere să lupt și să merg până la urmă”, a declarat mama lui Mihăiță, Raisa Ciurel.

Avocatul lui Nicanor Ciochină a refuzat să facă declarații pentru presă în acest sens, iar Nicanor Ciochină, întrebat de ce nu și-a anunțat martorii că sunt așteptați în fața instanței, a răspuns – „Terminați cu circul”.

Nicanor Ciochină, inculpat

Nicanor Ciochină este învinuit că pe 19 februarie 2024 l-a accidentat mortal pe Mihai Beșliu și a fugit de la locul faptei. Potrivit anchetei, înainte de a fi prins, pe 21 februarie, fostul primar din Boldurești ar fi încercat să ascundă urmele accidentului, înscenând o altă coliziune cu implicarea mașinii deteriorate. Ulterior, a fost reținut și complicele lui Ciochină, un medic stomatolog, Ion Andronachi. Acesta l-ar fi ajutat pe Ciochină să găsească o mașină identică celei implicate în accident și să monteze plăcuța cu numărul de înmatriculare pe o altă mașină. Andronachi riscă până la trei ani de închisoare, iar Nicanor Ciochină – până la șapte ani de pușcărie. Înainte de a ajunge primar de Boldurești, Nicanor Ciochină a fost, timp de cinci ani, șeful Inspectoratului de Poliție Nisporeni.



