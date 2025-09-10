Mark Rutte, avertisment pentru Putin: „Suntem pregătiți și vom apăra fiecare centimetru din teritoriul NATO”

„Mesajul meu pentru Putin este clar. Opriți războiul din Ucraina. Și să știți că suntem pregătiți, că suntem vigilenți și că vom apăra fiecare centimetru din teritoriul NATO”, este avertismentul șefului NATO către liderul de la Kremlin, după violarea spațiului aerian al Poloniei de către dronele rusești, relatează Sky News.

„Fie că a fost intenționat sau nu, este absolut imprudent, este absolut periculos. Dar evaluarea completă este în curs de desfășurare”, a spus Rutte.

El nu a vrut să spună dacă incursiunea dronelor a fost intenționată sau nu, dar a transmis un avertisment pentru Moscova, potrivit Sky News.

„Mesajul meu pentru Putin este clar. Opriți războiul din Ucraina. Opriți încălcarea spațiului aerian aliat. Și să știți că suntem pregătiți, că suntem vigilenți și că vom apăra fiecare centimetru din teritoriul NATO”, a spus șeful NATO.

Rutte a laudat răspunsul NATO și le-a mulțumit tuturor forțelor implicate, precizând că în timpul operațiunii de urmărire ale dronelor au participat Polonia, Olanda, Italia și Germania.

Polonia a declarat că miercuri, 10 septembrie, a mobilizat propriile forțe aeriene și cele ale NATO pentru a doborî drone, după un atac aerian rus asupra vestului Ucrainei, fiind pentru prima dată în războiul din Ucraina când Varșovia a angajat forțe în spațiul său aerian. Comandamentul militar al Poloniei a declarat că spațiul aerian polonez a fost încălcat în repetate rânduri de „obiecte de tip drone” în timpul atacului rus peste granița cu Ucraina.

Purtătorul de cuvânt al Kremlinului, Dmitri Peskov, nu a comentat incidentul cu dronele ce au intrat în spațiul aerian al Poloniei, redirecționând întrebările către Ministerul Apărării, scrie BBC.