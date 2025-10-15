Marea Britanie va trimite experți militari antidronă în R. Moldova. „Protejarea spațiului aerian al Republicii Moldova și siguranța cetățenilor noștri rămân o prioritate”

Marea Britanie va trimite în Republica Moldova un contingent de experți militari specializați în contracararea dronelor, pentru a sprijini eforturile țării de consolidare a apărării într-un context regional tot mai tensionat. Decizia, care urmează să fie anunțată oficial la reuniunea miniștrilor Apărării din statele membre NATO, reflectă angajamentul Londrei de a sprijini securitatea flancului estic și de a ajuta țările vulnerabile din vecinătatea Ucrainei să facă față amenințărilor aeriene moderne, scrie Radio Moldova.

În paralel, guvernul britanic confirmă o investiție de 600 de milioane de lire sterline pentru accelerarea livrărilor de drone către forțele armate ucrainene – cea mai mare contribuție de acest tip din 2025, parte a efortului internațional de a contracara agresiunea Rusiei.

Decizia ar urma să fie anunțată astăzi, 15 octombrie, de ministrul britanic al Apărării, John Healey, în cadrul reuniunii Grupului de Contact pentru Apărarea Ucrainei, care va avea loc în cadrul reuniunii miniștrilor Apărării din țările membre ale Organizației Tratatului Atlanticului de Nord (NATO) la Bruxelles.

Potrivit oficialilor britanici, echipa de specialiști va avea misiunea de a instrui forțele armate ale Republicii Moldova în tactici moderne de apărare împotriva dronelor, o amenințare tot mai prezentă în regiune, pe fondul intensificării atacurilor rusești în Ucraina și a incursiunilor aeriene pe teritoriul mai multor state europene, membre NATO.