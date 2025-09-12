Marea Britanie lansează noi sancțiuni legate de Rusia, vizând flota din umbră și furnizorii de arme

Marea Britanie a lansat vineri, 12 septembrie, un nou pachet de sancțiuni legate de Rusia, vizând navele care transportă petrol rusesc, precum și companiile și persoanele care furnizează electronice, substanțe chimice și explozibili utilizați pentru fabricarea armelor rusești, scrie Reuters.

Pachetul a fost un răspuns la recenta agresiune rusă, a declarat guvernul britanic într-un comunicat, referindu-se la numărul mai mare de atacuri cu drone și rachete rusești asupra Ucrainei în ultimele luni și la încălcarea spațiului aerian NATO deasupra Poloniei, miercuri, 10 septembrie.

„Acțiunile internaționale menite să sporească presiunea economică asupra Rusiei și să întrerupă fluxurile de numerar esențiale de care Rusia are nevoie disperată pentru a plăti acest război ilegal sunt vitale. Aceste sancțiuni reprezintă următoarea etapă a eforturilor principale ale Regatului Unit de a intensifica presiunea economică, alături de sprijinul nostru în materie de securitate”, a declarat noul ministru de externe al țării, Yvette Cooper, în timpul vizitei sale de vineri la Kiev.

Noile sancțiuni vizează încă 70 de nave despre care Marea Britanie a declarat că sunt folosite pentru transportul petrolului rusesc și 30 de companii și persoane fizice, despre care a afirmat că sunt implicate în furnizarea către armata rusă a echipamentelor utilizate în sistemele de armament, inclusiv o firmă de electronice cu sediul în China și una situată în Turcia.