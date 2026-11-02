Marea Britanie a interceptat o navă spion rusească care urmărea exerciții militare NATO

Marina Regală a Regatului Unit a urmărit o navă de informații rusească, Viktor Leonov, în timp ce „monitoriza îndeaproape” exercițiile militare NATO în largul coastei Scoției, a anunțat Marina pe 2 noiembrie. Elicopterele britanice Merlin au urmărit nava în timp ce naviga în apropierea Insulelor Hebride Exterioare, între 29 septembrie și 8 octombrie, potrivit comunicatului, potrivit Kyiv Independent.

Vestea vine în contextul în care oficialii occidentali trag semnale de alarmă cu privire la spionajul rusesc și atacurile hibride în întreaga Europă.

Potrivit Marinei Regale, nava observa navele de război NATO care participau la exercițiile Strike Warrior din apropierea Scoției, la care au participat 2000 de persoane din șase națiuni.

O altă navă, fregata Neustrashimy, a fost interceptată în octombrie de HMS Dauntless și HMS Tyne ale Marinei Regale în timp ce escorta nave de marfă sancționate prin Canalul Mânecii.

„Rușii au fost forțați să desfășoare nava de război în ultimele trei luni pentru a-și proteja transporturile ilegale”, a declarat Marina Regală într-un comunicat, adăugând că Marea Britanie a sancționat peste 500 de nave rusești și a confiscat petrolierul Smyrtos în iunie a acestui an.

Moscova se bazează din ce în ce mai mult pe escorte navale pentru navele flotei sale din umbră, deoarece guvernele europene au început să intercepteze petrolierele pe care Rusia le folosește pentru a se sustrage sancțiunilor.

HMS Tyne a fost, de asemenea, însărcinată cu interceptarea RNF Aleksandr Shabalin între 11 și 14 octombrie. Nava de debarcare construită de sovietici escorta o navă a flotei rusești din umbră și un remorcher, potrivit Marinei Regale.

Trei operațiuni au fost efectuate de Londra în puțin peste două săptămâni pentru a urmări și intercepta navele de colectare a informațiilor și navele de război ale Kremlinului, pe măsură ce activitatea rusească în apele britanice continuă să crească.

Flota din umbră a Rusiei a contribuit semnificativ la capacitatea Kremlinului de a continua să-și finanțeze războiul împotriva Ucrainei. Începând cu mai 2026, registrul guvernului ucrainean a identificat 1404 nave ca parte a flotei din umbră a Rusiei.