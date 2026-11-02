Merz promite toleranță zero față de violențele de la protestele studențești

Cancelarul german Friedrich Merz cere o reacție fermă împotriva celor responsabili de violențele din timpul protestelor care au avut loc în weekend în mai multe orașe germane, transmite dpa, citat de Agerpres. Acesta a declarat la o conferință de luni, 2 noiembrie, că violența „nu are loc” pe străzile din Germania, iar Guvernul pe care-l conduce „nu va arăta nicio toleranță în această privință”.

„Oricine atacă polițiști și personal al serviciilor de urgență și jefuiește magazine ne atacă libertatea, își bate joc de societate și de interesele legitime ale tinerilor. Cei care încalcă legea vor resimți întreaga ei forță”, a declarat cancelarul.

Merz a mulțumit polițiștilor, despre care afirmă că au răspuns în mod exemplar.

Pe de altă parte, el remarcă faptul că majoritatea tinerilor au protestat în mod pașnic și că „generația tânără este implicată politic și este preocupată de viitorul ei”.

Tânăra generație nu trebuie împovărată cu costurile unei societăți care îmbătrânește, mai spune el, iar „acesta este motivul pentru care întreprindem reforma pensiilor pentru tineri, suntem preocupați de securitatea noastră și ne pregătim economia pentru viitorul digital”.

Zeci de mii de tineri au ieșit la manifestații în întreaga țară pe parcursul weekendului. Deși s-au desfășurat în cea mai mare parte în mod pașnic, unele manifestații au fost urmate de tulburări violente. La Frankfurt, au fost aruncate pietre și cocteiluri Molotov, au fost sparte vitrine, iar unele magazine au fost jefuite. Peste 100 de polițiști au fost răniți.

În ultima perioadă, proteste la care au participat în special tineri au avut loc în mai multe țări europene, printre care Franța, Belgia, Irlanda, Spania, Portugalia, Italia, Grecia, Serbia și Albania.

Deși revendicările diferă de la o țară la alta, majoritatea manifestanților sunt nemulțumiți de creșterea costului vieții, dificultățile de a găsi locuințe accesibile, calitatea educației și reducerea finanțării serviciilor publice.