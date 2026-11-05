Manualele deteriorate ale elevilor din capitală au fost înlocuite

Exemplarele manualelor deteriorate din instituțiile de învățământ din municipiul Chișinău vor fi înlocuite. Ministerul Educației și Cercetării (MEC) a transmis manualele școlilor, care le vor înmâna elevilor pentru care au fost depuse solicitări prin formularul online al Ministerului.

La nivel național, MEC a înregistrat și a prelucrat 152 de solicitări, care vizează 387 de manuale. Aproape două treimi dintre solicitări, și anume 96, au venit din municipiul Chișinău. Alte cereri au venit din municipiul Bălți și din mai multe raioane, printre care Orhei, Fălești, Sîngerei și Strășeni.

În clasele primare, cele mai solicitate manuale au fost cele de Limba și literatura română (72 de exemplare) și de Matematică (60). În clasele gimnaziale, cele mai multe cereri au vizat manualele de Matematică (20 de exemplare), Limba și literatura română (19) și Fizică (18).

Cele mai multe exemplare transmise în școli au fost identificate în rezervele altor instituții de învățământ. Pentru elevii din clasa a II-a, ministerul a cumpărat 45 de manuale noi de Limba și literatura română.

„Părinții, elevii și profesorii pot semnala în continuare dacă unui elev îi lipsește un manual sau dacă exemplarul primit este rupt, murdar, are pagini lipsă ori nu poate fi folosit în condiții normale. MEC va menține formularul disponibil și după etapa actuală de centralizare a solicitărilor”, a punctat Ministerul.

În perioada 2023-2026 au fost tipărite peste 2,5 milioane de manuale. Aproape 60% dintre titlurile și versiunile lingvistice utilizate în sistem au fost editate în ultimii trei ani, iar vechimea medie a manualelor este de 3,9 ani.

Odată cu implementarea noului curriculum, începând cu anul 2027, fondul de manuale va fi reînnoit treptat, în baza unor standarde actualizate de calitate.