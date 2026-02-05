Mâine, elevii din Bălți trec la învățământ online din cauza condițiilor meteo

Pe 6 februarie, lecțiile în gimnaziile și școlile din Bălți se vor desfășura în regim online din cauza condițiilor meteo, a anunțat primraul orașului, Aleksandr Petcov.

„Din păcate, condițiile meteo continuă să se înrăutățească. În pofida tratării cu materiale antiderapante, pe drumuri și mai ales pe trotuare se formează polei. Codul galben de pericol meteorologic se va menține și mâine. În acest context, am luat decizia de a transfera mâine toate școlile din municipiul Bălți la învățământul la distanță. Ordinul corespunzător este deja transmis conducerii instituțiilor de învățământ”, a scris primarul.

De asemenea, și primarul capitalei a declarat că a fost luată decizia ca pe 5-6 februarie, copiii să rămână acasă și să învețe online, „din cauza burniței continue și a fluctuațiilor de temperatură, în decurs de una-două ore se formează ghețuș chiar și pe straturile de amestec antiderapant deja împrăștiate”.

Serviciul Hidrometeorologic de Stat (SHS) a emis cod galben de polei și ghețuș, valabil începând cu miercuri, 4 februarie, de la ora 19:00 și până vineri, 6 februarie, ora 20:00.