Maia Sandu, mesaj după întâlnirea dintre Zelenski, Trump și liderii europeni la Washington

Maia Sandu a venit cu un mesaj în urma negocierilor care au avut loc la Washington pe 18 august, între Volodimir Zelenski, Donald Trump și liderii europeni. Președinta a salutat efortul liderilor de „a pune capăt vărsării de sânge și de a deschide calea către pace în Ucraina și regiunea noastră”.

Potrivit mesajului președintei, R. Moldova este alături de Ucraina în pașii următori.

„Salut efortul monumental al lui Donald Trump și al liderilor europeni de la Washington pentru a pune capăt vărsării de sânge și a deschide calea către pace în Ucraina și în regiunea noastră. Pacea durabilă depinde de garanții solide de securitate. Privim cu speranță următorii pași – și suntem ferm alături de Ucraina”, a scris Maia Sandu pe X.

Luni, 18 august, mai mulți lideri europeni s-au alăturat lui Volodimir Zelenski într-o vizită la Washington pentru a discuta cu Donald Trump despre încheierea războiului din Ucraina. După întrevederea de la Casa Albă, Volodimir Zelenski a ținut un briefing de presă. Acesta a declarat că este dispus de a se întâlni cu Vladimir Putin, însă, deocamdată, nu se cunosc detaliile cu privire la modul în care ar putea decurge întâlnirea.

După summitul de vineri, 15 august, în Alaska dintre Donald Trump și președintele rus Vladimir Putin, președintele american a anunțat că, în urma progreselor obținute la această întâlnire, îl va primi luni pe Zelenski la Casa Albă, iar dacă decurge bine discuția cu acesta privind o soluționare negociată a războiului din Ucraina va fi apoi organizat un summit tripartit Trump-Putin-Zelenski.

Zelenski a declarat că întrevederea de la Casa Albă „a fost cea mai bună dintre întâlnirile noastre”. Potrivit lui, el i-a arătat lui Trump pe hartă situația de pe câmpul de luptă din Ucraina.