Maia Sandu, la Forumul național al cadrelor didactice: „O țară fără tineri implicați devine o țară vulnerabilă, unde alții decid pentru noi”

Șefa statului, Maia Sandu, a participat pe 18 august, la Forumul național al cadrelor didactice, desfășurat la Chișinău, care a reunit sute de profesori din instituțiile de învățământ general din țară, precum și reprezentanți ai instituțiilor publice, organizațiilor internaționale, mediului academic și de afaceri.

Președinta Maia Sandu le-a mulțumit dascălilor pentru dăruire, curaj și pentru credința că educația schimbă vieți, subliniind rolul important pe care îl au în viitorul țării noastre.

„Educația este scutul nostru, prima linie de apărare a țării. Dumneavoastră nu creșteți doar specialiști. Creșteți cetățeni. Creșteți oameni care să iubească această țară, să creadă în ea și să o apere. Voi cultivați curajul de a gândi liber și demnitatea de a spune adevărul. Voi cultivați respectul pentru valorile noastre – suveranitatea, demnitatea, pacea, respectul reciproc, integritatea, limba și cultura noastră”, a menționat șefa statului.

Președinta Maia Sandu le-a urat succes dascălilor în noul an de învățământ și i-a îndemnat să contribuie la viitorul european al R. Moldova.

„În clasele voastre trebuie să se formeze anticorpii împotriva minciunii și manipulării. Această misiune se leagă direct de cel mai important proiect al țării noastre: aderarea la Uniunea Europeană. Pentru că Europa nu înseamnă doar tratate și negocieri, ci valori trăite zi de zi. Iar aceste valori prind rădăcini în școală, acolo unde se formează generația care va păstra libertatea, pacea și democrația. O țară fără tineri implicați devine o țară vulnerabilă, unde alții decid pentru noi”, a afirmat Președinta Maia Sandu.

Forumul național al cadrelor didactice se află la ediția a III-a și reprezintă o platformă de discuții, schimb de experiență și bune practici în domeniul educației.