Maia Sandu, la Forumul Mass-Media: „Presa din R. Moldova a demonstrat o maturitate democratică remarcabilă, iar jurnalismul de investigație a devenit o forță civică esențială”

Președinta Maia Sandu a participat luni, 8 decembrie, la cea de-a zecea ediție a Forumului Mass-Media, alături de peste 150 de reprezentanți ai presei, experți media, reprezentanți ai societății civile și parteneri internaționali. Maia Sandu i-a felicitat pe jurnaliști și le-a mulțumit pentru eforturile pe care le depun în apărarea democrației în fața unor amenințări tot mai greu de contracarat, se arată într-un comunicat..

„În ultimii ani, presa din R. Moldova a demonstrat o maturitate democratică remarcabilă, iar jurnalismul de investigație a devenit o forță civică esențială, care a expus gravitatea pericolelor existențiale cu care ne-am confruntat”, a subliniat șefa statului.

Aceasta a reiterat că R. Moldova se confruntă în continuare cu campanii agresive de manipulare, „menite să slăbească încrederea cetățenilor în instituții și în parcursul european al țării”.

„Știm însă că resursele celor care ne atacă democrația sunt incomparabil mai mari. Manipularea, tehnologiile care permit falsificări aproape perfecte, atacurile coordonate asupra încrederii publice, propaganda finanțată masiv și distribuită prin conturi false de actori ostili — toate acestea constituie un arsenal sofisticat, care generează un mediu informațional extrem de volatil. Dacă nu conștientizăm acest lucru, nu ne pregătim și nu ne unim forțele, democrația riscă să fie învinsă prin falsuri și manipulare”, a menționat Maia Sandu.

Totodată, a îndemnat comunitatea mass-media, experții și producătorii de conținut să colaboreze mai strâns pentru a-și spori eficiența și capacitatea de reacție în fața amenințărilor hibride.

„Trebuie să vedem și cum putem consolida capacitățile redacțiilor, inclusiv prin folosirea comună a resurselor. Colaborarea dintre instituțiile media, partajarea expertizei și a infrastructurii pot fi unele dintre cele mai eficiente soluții. La fel, avem nevoie de un parteneriat eficient între instituții, presă și cetățeni în efortul comun de a proteja democrația și de a apăra valorile pe care se sprijină societatea noastră”, a mai punctat președinta.

Forumul Mass-Media din R. Moldova are loc pe 8 – 9 decembrie și se află la cea de-a 10 ediție și este organizat anual de Consiliul de Presă în parteneriat cu Asociaţia Presei Independente (API), Centrul pentru Jurnalism Independent (CJI) și Asociaţia Presei Electronice (APEL).

Tradițional, în cadrul evenimentului, va fi lansată o nouă ediție a „CĂRȚII NEGRE a risipei banilor publici în R. Moldova” și vor fi premiate cele mai bune investigații jurnalistice ale anului.

În ediția din 2024, patru jurnaliste ale Ziarului de Gardă au fost premiate în cadrul Forumului Mass-Media 2024. Investigațiile „În slujba Moscovei I” și „În slujba Moscovei II” realizate de Natalia Zaharescu și Măriuța Nistor au obținut locul I la concursul național „Investigațiile jurnalistice ale anului 2024”, desfășurat de Asociația Presei Independente (API) și Fundaţia Friedrich Naumann pentru Libertate (Germania). De asemenea, ancheta Planul lui Platon. Dezvăluirile unei voluntare, realizată de jurnalistele ZdG, Luminița Cauliuc și Natalia Zaharescu, a obținut locul III în cadrul aceleiași categorii.

