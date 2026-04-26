Maia Sandu, întrevedere cu Volodimir Zelenski la Kiev: „UE ar trebui să aducă unitate în procesul de extindere – și să deschidă oficial negocierile cu Moldova și Ucraina fără întârziere”

Președinta Maia Sandu a avut o întrevedere cu președintele Ucrainei, Volodimir Zelenski la Kiev. Șefa statului a efectuat o vizită în Ucraiana pentru a comemora victimele dezastrului de la Cernobîl, la 40 de ani de la catastrofă.

Potrivit Președinției, discuțiile au vizat cooperarea bilaterală în energie, transport și comerț, securitatea regională și procesul de aderare la Uniunea Europeană. Vizita a coincis cu marcarea a 40 de ani de la accidentul nuclear de la Cernobîl.

„Vreau să spun poporului ucrainean: vă vedem, suntem alături de voi. Securitatea Moldovei și securitatea Ucrainei sunt interconectate. Ucraina, apărându-se, ne apără și pe noi. (...) Când UE a acordat Ucrainei împrumutul de 90 de miliarde de euro și a adoptat noi sancțiuni împotriva Rusiei, a acționat cu unitate și hotărâre. UE ar trebui să aducă aceeași unitate în procesul de extindere – și să deschidă oficial negocierile cu Moldova și Ucraina fără întârziere”, a afirmat șefa statului.

Maia Sandu a mai subliniat că amenințările Rusiei nu se opresc la granițele Ucrainei, evocând și impactul direct asupra Moldovei: atacul asupra centralei de la Novodnistrovsk, care a poluat apele Nistrului și a lăsat 300.000 de moldoveni fără apă potabilă timp de aproape o săptămână, perturbările în alimentarea cu energie electrică și încălcările repetate ale spațiului aerian.

Programul vizitei include și deplasarea celor doi președinți la Cernobîl, pentru a aduce un omagiu celor care și-au sacrificat sănătatea și viața pentru a limita consecințele dezastrului nuclear de acum 40 de ani.

Maia Sandu și Volodimir Zelenski au susținut o conferință de presă comună.