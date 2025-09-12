Mai multe străzi din capitală vor fi închise în weekend în contextul unui eveniment sportiv. Cum va circula transportul public

Primăria Municipiului Chișinău anunță că sâmbătă și dimunică, 13 și 14 septembrie, traficul va fi suspendat în câteva zone din capitală pentru desfășurarea unor evenimente sportive. Transportul public va circula conform unui itinerar special, iar șoferii sunt îndemnați să ocolească zonele respective.

De pe 13.09.205, ora 01:10, până pe 14.09.2025, ora 19:00, va fi suspendat traficul rutier pe bd. Ștefan cel Mare și Sfânt, pe tronsonul cuprins între str. Mitropolit G. Bănulescu-Bodoni și str. A. Pușkin, cu redirecționarea transportului pe străzile adiacente.

„Măsura a fost luată în legătură cu organizarea și desfășurarea evenimentului sportiv „Chișinău Marathon” 2025”, anunță Primăria Municipiului Chișinău.

De asemenea, pe 14.09.2025, orele 02:00-17:00, va fi sistată circulația transportului rutier pe traseele curselor maratonului (cursa Fun Run de 1km, 5 km, 10km, 21km, 42km), bd. Ștefan cel Mare și Sfânt va fi închis (pe tronsonul cuprins între străzile Toma Ciorbă și Ciuflea) – str. Ciuflea – bd. Dacia (viaduct, spre centru).

„Organizatorii evenimentului sportiv „Chisinau Marathon by maib/Mastercard 2025” vor rezerva banda dreaptă a carosabilului din bd. Ștefan cel Mare și Sfânt, tronsonul cuprins între străzile Ciuflea și Ismail (direcția spre centrul urbei), pentru circulația autobuzelor rutelor nr. 18, 33, 44 și 49 și troleibuzelor rutelor nr. 30 și 37, pentru asigurarea legăturii de transport cu dispeceratul din str. Ismail, 88”, mai anunță Primăria.

Circulația transportului public

Pe 14 august, circulația transportului public care traversează centrul orașului va fi redirecționat pe străzile adiacente, după cum urmează:

Troleibuze

itinerarul rutei nr. 1 se scurtează până la str. Mihai Viteazul;

itinerarul rutei nr. 2 se modifică după cum urmează: de pe str. Gheorghe Asachi pe str. Pan Halippa, str. Ismail, str. București, viaduct și în continuare pe traseul stabilit;

itinerarul rutelor nr. 4, 5 și 20 se scurtează până la Gară;

itinerarul rutei nr. 13 se modifică după cum urmează: tur – de pe str. Ismail pe bd. Dimitrie Cantemir, bd. Iu. Gagarin, bd. Decebal, str. N. Zelinski, str. Sarmizegetusa; retur – str. Sarmizegetusa, bd. Decebal, bd. Iu. Gagarin, bd. Dimitrie Cantemir, str. Ismail și în continuare pe traseul stabilit;

itinerarul rutei nr. 30 se modifică după cum urmează: de pe bd. Dacia pe bd. Decebal, bd. Iu. Gagarin, bd. Constantin Negruzzi, bd. Ștefan cel Mare și Sfânt, str. Ismail, bd. Dimitrie Cantemir, bd. Iu. Gagarin, bd. Decebal, bd. Dacia și în continuare pe traseul stabilit;

itinerarul rutei nr. 17 se modifică după cum urmează: de pe bd. Traian pe bd. Decebal, bd. Iu. Gagarin (întoarcere), bd. Decebal și în continuare pe traseul stabilit;

itinerarul rutelor nr. 7, 10, 12, 16, 25 și 32 se scurtează până la str. Columna;

itinerarul rutei nr. 9 se modifică după cum urmează: de pe str. Gheorghe Asachi pe str. Vasile Alecsandri, str. A. Mateevici, str. A. Pușkin, str. București, str. Mitropolit G. Bănulescu-Bodoni, str. A. Mateevici, str. Vasile Alecsandri și în continuare pe traseul stabilit;

se modifică după cum urmează: de pe str. Gheorghe Asachi pe str. Vasile Alecsandri, str. A. Mateevici, str. A. Pușkin, str. București, str. Mitropolit G. Bănulescu-Bodoni, str. A. Mateevici, str. Vasile Alecsandri și în continuare pe traseul stabilit; itinerarul rutei nr. 22 se modifică după cum urmează: de pe bd. Ștefan cel Mare și Sfânt pe str. A. Șciusev, str. București, viaduct, bd. Dacia, bd. Traian, str. Grenoble, str. Gheorghe Asachi, str. Vasile Alecsandri, str. A. Mateevici, str. A. Pușkin, str. București, str. A. Șciusev, str. Mihai Viteazul, str. Columna, str. Henrie Coandă, str. Ion Creangă și în continuare pe traseul stabilit;

itinerarul rutei nr. 29 se modifică după cum urmează: de pe str. Petricani pe str. Mihai Viteazul, str. Columna, str. Henrie Coandă, Calea Ieșilor, Parcul „Alunelul” (întoarcere), Calea Ieșilor, bd. Ștefan cel Mare și Sfânt, str. Mihai Viteazul și în continuare pe traseul stabilit;

itinerarul rutei nr. 34 se modifică după cum urmează: de pe bd. Ștefan cel Mare și Sfânt pe str. A. Șciusev, str. București, str. Tighina, str. M. Kogălniceanu, str. Ismail, str. București, str. A. Șciusev, str. Mihai Viteazul, str. Columna, str. Henrie Coandă, Calea Ieșilor și în continuare pe traseul stabilit;

activitatea rutelor nr. 8, 24, 28 se suspendă;

itinerarul rutei nr. 36 se modifică după cum urmează: de pe str. Gheorghe Asachi pe str. Pan Halippa, str. Ismail, str. București, str. Mitropolit G. Bănulescu-Bodoni, str. A. Mateevici, str. Vasile Alecsandri și în continuare pe traseul stabilit;

Autobuze:

itinerarul rutei nr. 5 se modifică după cum urmează: tur – de pe bd. Dacia pe str. Trandafirilor, bd. Decebal, bd. Iu. Gagarin, str. Albișoara, bd. Renașteri Naționale și în continuare pe traseul stabilit, retur – de pe bd. Renașteri Naționale pe str. Albișoara, bd. Iu. Gagarin, bd. Decebal, str. Trandafirilor, bd. Dacia și în continuare pe traseul stabilit;

itinerarul rutei nr. 9 se modifică după cum urmează: tur – de pe bd. Ștefan cel Mare și Sfânt pe str. A. Șciusev, str. București, str. Tighina și în continuare pe traseul stabilit, retur – de pe str. Ismail pe str. București, str. A. Șciusev, str. Mihai Viteazul, str. Columna, str. Henrie Coandă;

itinerarul rutei nr. 11 se modifică după cum urmează: de pe str. Ismail pe str. București, str. A. Șciusev, str. Mihai Viteazul, str. Columna, str. Henrie Coandă, str. Ion Creangă și în continuare pe traseul stabilit. Stația terminus a rutei nr. 11 se transferă de pe str. Ismail pe str. Henrie Coandă;

itinerarul rutei nr. 23 se scurtează până la intersecția bd. Dacia și str. Hristo Botev;

itinerarul rutei nr. 24 se modifică după cum urmează: tur – de pe str. Tighina pe str. Columna, str. Ismail și în continuare pe traseul stabilit, retur – traseul rutei se scurtează până la stația terminus existentă a rutelor de autobuz nr. 31, 38, 39 din str. Tighina, între str. Alexandru cel Bun și str. Columna;

itinerarul rutei nr. 26 se stabilește după cum urmează: tur – de pe bd. Ștefan cel Mare și Sfânt pe str. Mihai Viteazul, str. Albișoara, bd. Renașteri Naționale și în continuare pe traseul stabilit, retur – de pe bd. Renașteri Naționale pe bd. Grigore Vieru, str. Ierusalim, str. Petru Rareș, str. Albișoara, str. Mihai Viteazul, bd. Ștefan cel Mare și Sfânt și în continuare pe traseul stabilit;

itinerarul rutei nr. 46 se scurtează până la Universitatea de Medicină și Farmacie, după cum urmează: de pe bd. Stefan cel Mare și Sfânt pe str. Mihai Viteazul, str. Columna, str. Henrie Coandă;

Microbuze:

ruta nr. 103: tur – de pe bd. Ștefân cel Mare și Sfânt pe str. A. Șciusev, str. București, viaduct, bd. Dacia, str. Trandafirilor, bd. Decebal, str. N. Titulescu și în continuare pe traseul stabilit, retur – pe traseul stabilit;

de pe bd. Ștefân cel Mare și Sfânt pe str. A. Șciusev, str. București, viaduct, bd. Dacia, str. Trandafirilor, bd. Decebal, str. N. Titulescu și în continuare pe traseul stabilit, retur pe traseul stabilit; ruta nr. 113: de pe str. Ismail pe str. Alexandru cel Bun, str. Tighina, str. Columna, str. Ismail și în continuare pe traseul stabilit.

ruta nr. 178 se scurtează din cartierul Telecentru până la str. București, după cum urmează: de pe str. Ismail pe străzile București, Tighina, M. Kogălniceanu, Ismail și în continuare pe traseul stabilit;

rutele nr. 120, 169, 186 și 191: se vor diviza în două părți și vor circula până în centrul urbei și anume: din cartierele Telecentru și Malina Mică vor circula pe str. Ismail cu virarea pe str. București, str. Tighina, str. A. Mateevici, str. Ismail și în continuare pe traseele stabilite; din sectoarele Ciocana și Râșcani – de pe str. Ismail pe str. Alexandru cel Bun, str. Tighina, str. Columna, str. Ismail și în continuare pe traseele stabilite.