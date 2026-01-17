MAE – reacție oficială în contextul dronei descoperite astăzi pe teritoriul R. Moldova

În contextul identificării pe teritoriul R. Moldova a unei drone de origine rusă, Ministerul Afacerilor Externe subliniază, într-un comunicat de presă, că „orice dronă care ajunge în spațiul aerian sau pe teritoriul țării reprezintă o amenințare la adresa securității naționale și o încălcare a suveranității și integrității teritoriale a statului”.

Ministerul Afacerilor Externe condamnă asemenea încălcări, condamnă războiul de agresiune al Federației Ruse împotriva Ucrainei, care pune în pericol și siguranța cetățenilor noștri.

„În fața acestor riscuri, R. Moldova va continua să investească în pace și securitate, pentru a asigura protecția țării și siguranța cetățenilor săi”, comuncă Ministerul Afacerilor Externe.