Macron a trimis în secret un emisar la Kremlin pentru a stabili un dialog cu Rusia

Președintele francez Emmanuel Macron l-a trimis la Moscova pe consilierul său diplomatic și aliatul său de lungă durată, Emmanuel Bonne, a relatat ziarul francez L’Express. Vizita a avut loc în aceeași zi în care Macron a anunțat că Europa se pregătește „la nivel tehnic” să reia discuțiile directe cu Rusia privind încheierea războiului din Ucraina.

Sursele Reuters au declarat că vizita lui Bonne a fost dedicată stabilirii unui dialog cu Kremlinul pe o serie de probleme cheie, în principal Ucraina. Vizita consilierului prezidențial francez, care a avut loc în contextul discuțiilor mediate de SUA dintre Ucraina și Rusia la Abu Dhabi, nu a fost anunțată pe scară largă.

Bone s-a întâlnit cu oficiali ruși la Kremlin, inclusiv cu Iuri Ușakov, un consilier al președintelui rus Vladimir Putin. Potrivit surselor Bloomberg, scopul trimisului la discuțiile de la Moscova a fost de a convinge partea rusă că europenii ar trebui să fie implicați în deciziile privind securitatea europeană și că nu vor semna pur și simplu acorduri pentru a pune capăt războiului din Ucraina.

Potrivit surselor, aceste discuții, de care aliații Franței sunt conștienți, ar putea fi reluate în viitorul apropiat. L’Express notează că Parisul încearcă astfel să își mențină implicarea în procesul diplomatic din jurul unei soluționări de pace.

Administrația Macron nu a confirmat și nici nu a infirmat informațiile despre vizita lui Beaune la Moscova. Pe 3 februarie, în timpul unei întâlniri cu fermieri francezi, acesta a anunțat că europenii se pregătesc să își restabilească propriile canale de comunicare cu Kremlinul. „Așa cum a declarat președintele [Marcon], discuțiile se desfășoară la nivel tehnic, în deplină transparență și în consultare cu președintele [Volodimir] Zelenski și cu colegii europeni cheie”, a menționat biroul lui Macron.

Anterior, prim-ministrul leton Evika Silina și președintele estonian Alar Karis au declarat că este necesară numirea unui trimis special al UE pentru a relua dialogul cu Putin și participarea UE la negocierile privind Ucraina, astfel încât Europa, așa cum au remarcat politicienii, să aibă propria voce în procesul de negocieri condus de SUA.