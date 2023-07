Lupta între Musk și Zuckerberg continuă: Twitter amenință Meta cu judecată

Twitter amenință Meta cu judecata după lansarea noului rival al lui Meta, Threads, ceea ce poate fi cel mai clar semn de până acum că Twitter vede aplicația ca pe o amenințare competitivă, scrie CNN.

Miercuri, 5 iulie, un avocat care reprezintă Twitter a trimis directorului general Meta Mark Zuckerberg o scrisoare în care acuza compania de furt de secrete comerciale prin angajarea foștilor angajați Twitter.

Scrisoarea a fost raportată pentru prima dată de Semafor. O persoană familiară cu problema a confirmat autenticitatea scrisorii pentru CNN.

Scrisoarea lui Alex Spiro, un avocat extern al proprietarului Twitter Elon Musk, a susținut că Meta s-a implicat într-o „însușire sistematică, intenționată și ilegală a secretelor comerciale și a altor proprietăți intelectuale ale Twitter”.

Ca răspuns la rapoartele din scrisoare, Musk a postat pe Twitter: „Concurența este bună, înșelăciunea nu este”.

Competition is fine, cheating is not