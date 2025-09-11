Lukașenko a făcut o înțelegere cu Trump. SUA au relaxat sancțiunile împotriva Belarusului în schimbul eliberării a zeci de prizonieri politici

Statele Unite au ridicat sancțiunile impuse companiei aeriene naționale a Belarusului, „Belavia”, a declarat purtătorul de cuvânt al președintelui american, John Cole. Acest lucru s-a întâmplat după o întâlnire cu liderul republicii, Alexander Lukașenko, la Minsk. Cole a spus că decizia a fost aprobată de toate ministerele și departamentele americane la ordinul șefului Casei Albe, Donald Trump, de a face acest lucru „imediat”. În schimb, Lukașenko a fost de acord să elibereze 52 de prizonieri politici, scrie The Moscow Times.

Astăzi, 11 septembrie, cei 52 de prizonieri „au trecut în siguranță granița lituaniană”, a declarat președintele lituanian Gitanas Nauseda. El a mulțumit Statelor Unite și lui Trump personal, dar a menționat că peste 1000 de opozanți ai regimului rămân în închisorile din Belarus. Printre cei eliberați se numără fostul candidat la președinție din 2010, Nikolai Statkevich, care a fost condamnat la 14 ani de închisoare în 2021 pentru „organizarea tulburărilor de masă”, și Elena Romanovskene, șefa departamentului de marketing al sanatoriului din Belarus din Druskininkai. În 2024, ea a fost acuzată de spionaj și condamnată la 6 ani. Serviciul de presă al lui Lukașenko a clarificat că au fost eliberați în total 14 străini: șase cetățeni ai Lituaniei, câte doi reprezentanți ai Letoniei, Poloniei și Germaniei, un cetățean al Franței și unul al Marii Britanii.

În iunie, Lukașenko a eliberat 16 prizonieri politici după o întâlnire la Minsk cu Cole și trimisul prezidențial american Keith Kellogg. Liderul opoziției de atunci, Serghei Tihanovski, a fost eliberat: în 2020, urma să candideze la președinție, dar a fost arestat, iar soția sa, Svetlana Tihanovskaia, pe care opoziția și UE o consideră adevărata câștigătoare a alegerilor, și-a prezentat candidatura.

Apoi, Trump și Lukașenko au avut un apel telefonic pe 15 august, înainte ca șeful Casei Albe să se întâlnească cu președintele rus Vladimir Putin în Alaska. Liderul american a declarat apoi că negociază eliberarea a încă 1300 de prizonieri. Mulți dintre ei au fost arestați în timpul reprimării protestelor în masă de după alegerile din 2020. Într-una dintre postările sale ulterioare de pe rețeaua de socializare Truth Social, Trump a repetat această cifră și l-a lăudat pe Lukașenko, sugerând că se așteaptă ca acesta să ia măsurile adecvate. Liderul belarus a confirmat faptul discuțiilor despre un acord care implică relaxarea sancțiunilor în schimbul eliberării prizonierilor politici.

Sursa citată scrie că primele restricții împotriva „Belavia” au fost introduse de Departamentul Comerțului al SUA pe 8 aprilie 2022, interzicând utilizarea aeronavelor americane pentru zboruri către republică și Rusia din cauza invaziei Ucrainei. Întrucât compania aeriană a ignorat acest lucru, în iunie departamentul a interzis companiilor din întreaga lume să întrețină, să repare sau să utilizeze în alt mod piese sau echipamente americane pentru a deservi flota Belavia.