Principală — Ştiri — Social — Lucrări în sectorul Botanica: circulația…
Lucrări în sectorul Botanica: circulația rutieră va fi suspendată temporar pe o stradă din zonă
În perioada 20–24 iulie, circulația rutieră va fi suspendată pe strada Minsk din Chișinău, pe segmentul cuprins între străzile Hanul Morii și Cetatea Albă, anunță Poliția.
„Restricțiile sunt instituite în baza dispoziției Primăriei municipiului Chișinău și sunt determinate de executarea unor lucrări în zonă”, precizează oamenii legii.
În contetx, Poliția recomandă conducătorilor auto să manifeste prudență sporită, să respecte indicatoarele rutiere temporare și să opteze, după posibilitate, pentru rute alternative.
„Planificați-vă din timp deplasările pentru a evita ambuteiajele și întârzierile”, sugerează Poliția.