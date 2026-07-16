IGP: Niciun caz nou de fraudă telefonică în ultimele 24 de ore, iar 87 de tentative au fost împiedicate

În ultimele 24 de ore, Poliția nu a înregistrat cazuri de fraudă telefonică – un semnal încurajator, care reflectă impactul măsurilor de informare și gradul sporit de vigilență al cetățenilor. Cu toate acestea, alte 2 cazuri, comise anterior, au fost raportate de victime abia acum, iar prejudiciul total este de 105 600 lei, a informat joi, 16 iulie, Inspectoratul General al Poliției (IGP).

Totodată, datorită reacției prompte a cetățenilor, 87 de tentative de escrocherie au fost dejucate înainte ca infractorii să producă pagube.

IGP atenționează:

Băncile nu solicită telefonic transferuri de bani sau coduri de securitate.

Nu oferiți acces la telefon și nu instalați aplicații la solicitarea unor persoane necunoscute.

Nu transferați bani persoanelor pe care nu le cunoașteți.