Principală — Ştiri — IGP: Niciun caz nou de…
IGP: Niciun caz nou de fraudă telefonică în ultimele 24 de ore, iar 87 de tentative au fost împiedicate
În ultimele 24 de ore, Poliția nu a înregistrat cazuri de fraudă telefonică – un semnal încurajator, care reflectă impactul măsurilor de informare și gradul sporit de vigilență al cetățenilor. Cu toate acestea, alte 2 cazuri, comise anterior, au fost raportate de victime abia acum, iar prejudiciul total este de 105 600 lei, a informat joi, 16 iulie, Inspectoratul General al Poliției (IGP).
Totodată, datorită reacției prompte a cetățenilor, 87 de tentative de escrocherie au fost dejucate înainte ca infractorii să producă pagube.
IGP atenționează:
- Băncile nu solicită telefonic transferuri de bani sau coduri de securitate.
- Nu oferiți acces la telefon și nu instalați aplicații la solicitarea unor persoane necunoscute.
- Nu transferați bani persoanelor pe care nu le cunoașteți.
„Dacă suspectați o tentativă de escrocherie, întrerupeți imediat apelul și sunați la 112”, îndeamnă IGP.