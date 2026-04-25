Lotul național de karate s-a întors cu 33 de medalii de la Campionatul European

Lotul național de karate shotokan s-a întors cu 33 de medalii de la Campionatul European, rezervat cadeților, juniorilor, tineretului și seniorilor, a anunțat sâmbătă, 25 aprilie, Ministerul Educației și Cercetării (MEC).

La competiția găzduită de orașul Eger, Ungaria, sportvii moldoveni au cucerit 13 medalii de aur, 5 de argint și 15 de bronz.

Printre cei care au intrat în posesia medaliilor de aur se numără:

Vitalie Spînu (80 kg, kumite individual, seniori);

Maxim Guțu (+78 kg, kumite individual, tineret);

Cristian Braga (68 kg, kumite individual, juniori);

Alina Țugui (+58 kg, kumite individual, juniori);

Alexandru Vengher (-55 kg, kumite individual, cadeți);

Stanislav Buga (-70 kg, kumite individual, cadeți).

„Maxim Guțu, Corina Copacinschi, Cristian Braga, Alina Țugui, Ion Cherdivară, Nichit Napercovschi și Valeria Caravațcaia au urcat pe cea mai înaltă treaptă în proba de kumite echipe mixt, categoria juniori”, a precizat MEC.

Toți premianții de la europenele de karate shotokan sunt discipoli ai antrenorilor Viatalie și Anastasia Spînu.