LIVE TEXT Melania Trump a avut o întrevedere cu reprezentanți ai Rusiei și ai Ucrainei. S-a discutat despre misiunea umanitară din Oleșkî. Război în Ucraina, ziua 1716

UPDATE 20:20 Președintele Ucrainei, Volodymyr Zelenski, a anunțat că, în urma atacului rus asupra centrului de ajutor umanitar din localitatea Komîșuvaha, din raionul Zaporojjea, au murit cel puțin 43 de persoane. Anterior, autoritățile regionale au anunțat că, conform informațiilor de la prânz, numărul victimelor se ridica la 42, dar operațiunile de căutare la locul atacului continuă.

„Până în prezent se știe că au murit 43 de persoane. Încă zeci de oameni ar putea rămâne sub dărâmături”, a scris el.

UPDATE 20:10 La Casa Albă a avut loc o întâlnire între prima doamnă a SUA, Melania Trump, și reprezentanți ai Rusiei și ai Ucrainei. Întâlnirea a avut loc în urma unei misiuni umanitare în orașul Oleșkî, din partea regiunii Herson ocupată de Federația Rusă, scrie Meduza.

Rusia a fost reprezentată de ombudsmanul Iana Lantratova și de reprezentantul special al președintelui, Kirill Dmitriev. Ucraina a fost reprezentată de șeful fracțiunii „Slujitorul Poporului”, David Arahamia, și de reprezentantul Radei Supreme pentru drepturile omului, Dmitri Lubineț.

Părțile și-au exprimat reciproc mulțumirile pentru participarea la operațiunea umanitară. La finalul intervenției sale, Trump a anunțat că a transmis, împreună cu delegațiile, mesaje personale adresate lui Vladimir Putin și lui Vladimir Zelenski.

UPDATE 17:00 Uniunea Europeană a alocat aproape 1 miliard de euro pentru a sprijini sectorul energetic al Ucrainei în această iarnă, a declarat ambasadoarea UE în Ucraina, Katarina Mathernova, a declarat aceste lucruri într-un interviu acordat Ukrinform.

„Energia este un domeniu căruia i-am dedicat o atenție enormă și resurse financiare. De la începutul invaziei la scară largă, am cheltuit aproximativ 4 miliarde de euro pentru energie, iar pachetul de iarnă din acest an se apropie de un miliard”, a declarat diplomatul.

Potrivit acesteia, asistența acoperă o gamă largă de domenii, inclusiv sprijin pentru lichiditatea companiilor energetice cheie, precum și asistență pentru achizițiile de gaze.

În plus, UE finanțează dezvoltarea energiei regenerabile și a eficienței energetice, contribuind la repararea infrastructurii energetice deteriorate și distruse și consolidând protecția pasivă a instalațiilor energetice.

O altă componentă importantă a asistenței pentru iarnă este dimensiunea sa umanitară. Potrivit diplomatului, UE oferă sprijin financiar gospodăriilor vulnerabile care locuiesc în apropierea liniei frontului. Ucraina a primit deja peste 11 000 de generatoare și alte echipamente.

UPDATE 14:20 În urma atacurilor rusești din regiunea Vinița, mai multe camioane parcate și o remorcă au fost cuprinse de flăcări într-una dintre comunități. Doi șoferi au fost răniți.

Din cauza unei noi amenințări de atac, salvatorii au fost nevoiți să se retragă temporar într-o zonă sigură. În prezent, pompierii au lichidat incendiul, iar geniștii au verificat teritoriul din apropiere pentru a depista eventuale obiecte explozive.

La fața locului au intervenit 50 de salvatori și opt autospeciale ale Serviciului pentru Situații de Urgență din Ucraina.

UPDATE 12:45 Numărul persoanelor decedate în urma atacului aerian rusesc asupra localității Komîșuvaha, din raionul Zaporojjea, de pe 2 noiembrie, a ajuns la 42. Operațiunile de salvare și căutare continuă.

„Pentru a patra zi consecutiv, specialiștii Serviciului de Stat pentru Situații de Urgență (DSNS) continuă să lucreze printre ruinele provocate de atacul rusesc. Fiecare etapă a intervenției necesită o atenție deosebită și acțiuni coordonate.”

La operațiunea de căutare sunt implicați salvatori, specialiști ai Detașamentului de Stat pentru Salvare Minieră al DSNS din Ucraina și echipe canine.

UPDATE 11:00 Regiunea Harkiv, dronele rusești au atacat un terminal poștal și o clădire de depozitare. Au izbucnit incendii, raportează Serviciul pentru Situații de Urgență.

În comunitatea Pisochîn, în urma unui atac cu dronă, a izbucnit un incendiu la un terminal poștal. În timpul intervenției pompierilor pentru stingerea flăcărilor, forțele ruse au lansat un atac repetat. Salvatorii s-au adăpostit și nu au fost răniți. Incendiul a fost lichidat.

În comunitatea Bezliudivka, o dronă rusească a lovit o clădire de depozitare a unei întreprinderi private, provocând un incendiu de proporții. Salvatorii și echipa locală de pompieri au localizat focul, iar lucrările de stingere continuă.

UPDATE 9:30 În noaptea de 5 noiembrie, forțele ruse au atacat cu două rachete ghidate de aviație de tip Kh-35, lansate din Marea Neagră, și cu 128 de drone de atac, de tip Shahed (dintre care 65 cu reacție), Gerbera și drone-momeală de tip „Parodia”.

Atacurile au fost lansate din direcțiile: Oriol, Kursk, Millerovo, Primorsko-Ahtarsk – Federația Rusă, teritoriile ocupate temporar din regiunea Donețk și Republica Autonomă Crimeea – Hvardiiske și Chauda.

„Atacul aerian a fost respins de aviație, trupele de rachete antiaeriene, unitățile de război electronic și de sisteme fără pilot, precum și de grupurile mobile de foc ale Forțelor de Apărare ale Ucrainei.”

Potrivit datelor preliminare, până la ora 08:00, apărarea antiaeriană a doborât sau bruiat 105 drone de tip Shahed (dintre care 48 cu reacție), Gerbera și drone de alte tipuri. Mai multe drone de atac se află încă în aer, iar operațiunile de apărare continuă.

Au fost înregistrate lovituri ale mijloacelor de atac aerian în 18 locații, precum și căderi de drone doborâte (fragmente ale acestora) în alte nouă locații.

UPDATE 8:50 În timpul nopții, trupele ruse au atacat de 20 de ori șase raioane ale regiunii.

În orașul Dnipro, trei persoane au fost rănite. Au fost avariate obiective de infrastructură, clădiri rezidențiale și garaje. Au izbucnit incendii.

De asemenea, au fost avariate obiective de infrastructură în comunitatea Novooleksandrivka și în orașul Samar.

Trupele ruse au atacat și raioanele Pavlohrad, Kamianske, Sînelnîkove și Nikopol.

În prezent, toate incendiile au fost stinse.

UPDATE 8:25 Rusia a atacat din nou infrastructura logistică din regiunea Kiev. În raionul Bucea, în urma bombardamentelor, a izbucnit un incendiu.

La fața locului intervin salvatorii din Bucea și din alte raioane ale regiunii. Au fost mobilizate forțe suplimentare.

Incendiul a fost deja localizat. În prezent, pompierii continuă lucrările de stingere a focarelor și de demontare a construcțiilor avariate.

Potrivit informațiilor preliminare, nu au fost înregistrate decese. Un bărbat a fost rănit.