LIVE TEXT Zelenski avertizează că Rusia pregătește un atac masiv în următoarele 48 de ore. Război în Ucraina, ziua 1613

UPDATE 13:00 Volodimir Zelenski a declarat că serviciile ucrainene de informații și datele oferite de partenerii externi indică pregătirea unui nou atac rusesc de amploare în următoarele 48 de ore.

„Atacul ar putea avea loc chiar astăzi. Informațiile preliminare arată că acesta s-ar putea produce în următoarele 48 de ore”, a declarat președintele Ucrainei, îndemnând populația să urmărească atent alertele aeriene.

Avertismentul este făcut cu doar câteva zile înainte de întâlnirea dintre Volodimir Zelenski și președintele american Donald Trump, programată pentru marți, 28 iulie, la Washington. Cei doi ar urma să discute despre reluarea eforturilor pentru încheierea războiului, inclusiv despre posibilitatea opririi atacurilor aeriene.

UPDATE 09:30 Forțele ruse au lansat sâmbătă, 25 iulie 2026, un atac extins asupra Ucrainei, vizând în principal infrastructura din regiunea centrală Poltava. Atacurile cu drone au lovit patru benzinării și o clădire a unei stații de pompieri din regiunea Poltava, fără a se raporta imediat victime în aceste locuri, potrivit Kyiv Post.

Atacurile au făcut parte dintr-un baraj mai amplu care a implicat 157 de drone de atac și două rachete ghidate Kh-59/69. Forțele Aeriene Ucrainene au interceptat 127 de drone și o rachetă, în timp ce 26 de drone au lovit locații din întreaga țară.