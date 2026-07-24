Principală  —  Ştiri  —  Extern   —   LIVE TEXT/ O rachetă balistică…

LIVE TEXT O rachetă balistică rusească a lovit o expoziție de arme de la Kiev, ucigând cel puțin 10 persoane și rănind alte 100. Război în Ucraina, ziua 1612

Sursă: Serviciul de Stat pentru Situații de Urgență al Ucrainei

UPDATE 15:30 Cel puțin zece persoane au fost ucise și peste 100 de alte rănite după ce un atac cu rachete balistice rusești asupra Kievului a lovit o expoziție de arme care avea loc în capitală pe 24 iulie, potrivit The Kyiv Intependent.

Urmărește ZdG în Google News Adaugă ZdG ca sursă preferată

Consiliul Ucrainean al Industriei de Apărare a anunțat într-o postare pe rețelele de socializare că „un atac cu rachete inamice a avut loc în regiunea Kiev, într-o locație în care se aflau reprezentanți ai industriei de apărare ucrainene”.

UPDATE 11:08 Centrele logistice ale celui mai mare comerciant online din Federația Rusă, Wildberries, au fost atacate în orașele Sankt Petersburg și Tver, precum și în Crimeea, ocupată de Rusia. S-a întâmplat în noaptea de 24 iulie 2026, într-un atac amplu cu drone ucrainene, potrivit The Kiyv Independent.

Centrele logistice Wildberries din Sankt Petersburg s-au numărat printre instalațiile lovite de dronele ucrainene, ceea ce a dus la un incendiu de amploare la una dintre instalații.

Guvernatorul orașului Sankt Petersburg, Alexander Beglov, a confirmat atacul cu drone asupra orașului, scriind pe Telegram că atacul a vizat „facilități de infrastructură civilă de pe autostrada Moskovskoye” nespecificate.

Câteva ore mai târziu, guvernatorul regiunii Leningrad, Alexander Drozdenko, a confirmat atacul asupra fabricii Wildberries din Novosaratovka, susținând că trei persoane au fost rănite în atac.

Serviciul de presă al Wildberries a declarat că centrele logistice ale companiei din Șușari și Utkin Zavod din Sankt Petersburg au fost „suspendate temporar” în urma atacului.

Citește și

Tag-uri:
Distribuie articolul: