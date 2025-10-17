LIVE TEXT Vicepreședintele SUA spune că „rușii tind să creadă că fac mai multe progrese pe câmpul de luptă decât fac în realitate”. Război în Ucraina, ziua 1332

UPDATE 14:30 Vicepreședintele SUA, J.D. Vance, consideră că războiul ruso-ucrainean continuă în ciuda lunilor de negocieri, deoarece niciuna dintre părți nu este dispusă să ajungă la un acord de pace, a declarat oficialul american într-un interviu pentru Newsmax.

„Deși diplomația viguroasă a președintelui (Donald Trump, n. red.) ar putea ajuta oamenii să treacă linia de finish, în cele din urmă cele două părți trebuie să fie dispuse să ajungă la un acord”, a spus vicepreședintele.

El a adăugat că rușii și ucrainenii pur și simplu nu sunt pregătiți pentru un acord în acest moment. În același timp, Vance consideră că o soluționare a păcii este încă posibilă, dar necesită „mult mai multă muncă”.

„Cred că există o nepotrivire fundamentală a așteptărilor, în care rușii tind să creadă că fac mai multe progrese pe câmpul de luptă decât fac în realitate”, a spus el.

Acest lucru a făcut ca ajungerea la un acord să fie mai dificilă în ultimele luni, deși s-au înregistrat progrese, a adăugat vicepreședintele.

De asemenea, el a povestit ce a descoperit Washingtonul: tarifele sunt mai eficiente decât sancțiunile în influențarea Rusiei.

„Tarifele au fost un instrument de negociere destul de eficient cu rușii, dar sancțiunile au fost testate timp de decenii în această regiune a lumii și în întreaga lume și nu cred că funcționează de fapt deosebit de bine”, a remarcat Vance.

El a adăugat că, în unele cazuri, sancțiunile pot provoca daune semnificative economiei SUA fără a obține rezultatul dorit.

UPDATE 13:19 Rusia și-a doborât propria aeronavă militară deasupra Crimeei ocupate, în timp ce apărarea sa aeriană încerca să intercepteze dronele ucrainene care zburau spre peninsulă și în interiorul Rusiei, a declarat Dmitro Pletenchuk, purtător de cuvânt al Marinei Ucrainene, scrie Kyiv Independent. Avionul militar rus care a fost doborât ar fi Su-30SM.

„Au fost respinse atacurile ucrainene atât de mult încât au reușit să-și doboare propriul avion deasupra Crimeei”, a declarat Pletenchuk la televiziunea națională ucraineană.

În Rusia, orașe precum Soci, la aproximativ 400 de kilometri de granița cu Ucraina, au fost și ele atacate.

„Un sistem de apărare aeriană este activ la Soci. Un atac al vehiculelor aeriene fără pilot este respins”, a declarat primarul orașului Soci, Andrei Proșunin.

Primarul rus a susținut ulterior că un atac cu rachete era respins de sistemele de apărare aeriană din oraș. Presa rusă a relatat că peste 10 aeroporturi și-au suspendat temporar operațiunile.

UPDATE 11:14 Statele Unite au extins schimbul de informații cu Ucraina pentru a include informații despre ținte aflate în adâncurile Rusiei, în urma întâlnirii dintre Donald Trump și Vladimir Putin din Alaska, relatează CNN, citând două surse care au dorit să rămână anonime.

Potrivit surselor citate, informațiile furnizate de Washington Kievului au vizat instalațiile și infrastructura energetică rusească, pe care administrația Trump le considerase anterior ținte inacceptabile. Casa Albă a cerut Ucrainei să se abțină de la atacurile asupra infrastructurii petroliere, gaziere și energetice a Rusiei înainte de summit. Dar când Trump și Putin au părăsit Alaska fără un acord de pace, Statele Unite au dat Ucrainei undă verde pentru a relua atacurile asupra acestor ținte, relatează CNN.

Ucraina a adoptat acum o strategie țintită de atac asupra infrastructurii energetice rusești, scrie sursa citată. Kievul consideră atacurile energetice una dintre puținele modalități rămase de a obține un efect strategic.

UPDATE 10:29 Președintele Ucrainei, Volodimir Zelenski a sosit la Washington, înainte de discuțiile cu președintele american Donald Trump.

Zelenski urmează să facă presiuni asupra lui Trump pentru transferul de rachete Tomahawk cu rază lungă de acțiune către Ucraina, scrie Kyiv Independent. Președintele american a menționat anterior despre posibilitatea de a furniza Kievului rachete de croazieră capabile să lovească ținte aflate la o distanță de până la 2500 de kilometri.

Cei doi președinți urmează să se întâlnească la ora 13:00, ora locală. Se așteaptă ca aceștia să aibă un prânz bilateral de aproximativ o oră, după care președintele american va pleca spre Florida.

„Ne așteptăm ca impulsul folosit pentru a combate teroarea și războiul din Orientul Mijlociu să contribuie la încetarea războiului Rusiei împotriva Ucrainei”, a scris Zelenski pe rețelele de socializare, adăugând că Kievul „observă deja că Moscova este dornică să reia dialogul, auzind doar despre «Tomahawks»”.

Zelenski a adăugat că va avea întâlniri cu reprezentanți ai companiilor de apărare și energie, înainte de a se întâlni cu Trump și oficiali americani.

Sursa citată scrie că președintele ucrainean a purtat discuții cu reprezentanți ai principalilor producători de arme din SUA, inclusiv Lockheed Martin – producătorul de avioane de vânătoare F-16 – și Raytheon, care produce sisteme de apărare antiaeriană Patriot.

8:15 În noaptea de 17 octombrie, dronele ucrainene au atacat Crimeea, aflată temporar sub ocupație. A fost lovit , depozit de petrol din satul Gvardeyskoye, raportează de canalul de Telegram Crimean Wind.

Conform sursei citate, s-au auzit mai multe explozii în jurul orei 2:00 dimineața. La fel, ar fi fost lovit și un depozit de muniții, care a luat foc.

Potrivit „Crimean Wind”, depozitul de petrol afectat aparține lanțului de benzinării ATAN, fiind peste 100 de astfel de depozite în Crimeea.

LIVE TEXT/ Trump anunță că are o convorbire telefonică cu Putin înaintea întâlnirii cu Zelenski. Război în Ucraina, ziua 1331