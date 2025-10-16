LIVE TEXT Trump anunță că are o convorbire telefonică cu Putin înaintea întâlnirii cu Zelenski. Război în Ucraina, ziua 1331

UPDATE 19:10 Președintele american Donald Trump are joi, 16 octombrie, o convorbire telefonică cu președintele rus Vladimir Putin. Convorbirea dintre Trump și Putin are loc cu o zi înaintea întâlnirii președintelui american cu liderul ucrainean Volodîmîr Zelenski, programată la Casa Albă.

Purtătorul de cuvânt al Kremlinului, Dmitri Peskov, le-a spus anterior jurnaliștilor că pe 16 octombrie Putin „ar putea avea o convorbire telefonică internațională în cursul serii”, fără a preciza însă cu cine.

Întâlnirea dintre Zelenski și Trump la Casa Albă este programată pentru 17 octombrie. Se așteaptă ca cei doi să discute despre noi livrări de armament american către Ucraina, inclusiv rachete „Tomahawk”.

UPDATE 12:30 Dronele ucrainene au atacat o rafinărie de petrol din regiunea Saratov din Rusia în noaptea de 16 octombrie, au confirmat Forțele de Operațiuni Speciale (SSO) ale Ucrainei, scrie The Kyiv Indepedent.

„Rafinăria Saratov este una dintre cele mai vechi întreprinderi rusești de rafinare a petrolului, cunoscută anterior sub numele de Uzina de Cracare, și face parte din compania petrolieră Rosneft. Volumul de petrol prelucrat în 2020 este de 7,2 milioane de tone, iar în 2023 este de 4,8 milioane de tone. Reamintim că SSO a lovit această instalație exact acum o lună, pe 16 septembrie 2025”, a declarat SSO într-o postare pe rețelele de socializare.

Noutate vine în contextul în care Kievul își intensifică campania împotriva infrastructurii petroliere și gaziere rusești, o sursă cheie de venituri ale Moscovei care contribuie la alimentarea invaziei sale totale în Ucraina.

Guvernatorul regiunii Saratov, Roman Busargin, a anunțat în jurul orei 1:00 dimineața, ora locală, că Ministerul rus al Apărării a primit informații despre un posibil atac cu drone.

Mai târziu în acea noapte, Agenția Federală de Transport Aerian, cunoscută și sub numele de Rosaviatsiya, a raportat închiderea temporară a aeroportului din Saratov.

Locuitorii locali au raportat că au auzit numeroase explozii, potrivit canalului rusesc Telegram Astra.

De asemenea, au început să circule online videoclipuri care arată, se pare, o dronă lovind o rafinărie de petrol, unde ulterior a izbucnit un incendiu.

Rafinăria de petrol din Saratov a mai fost vizată de atacuri cu drone, Statul Major General confirmând un atac ucrainean asupra instalației pe 20 septembrie.

Rafinăria din Saratov produce peste 20 de tipuri de produse petroliere, inclusiv benzină, motorină, păcură, bitum și multe altele. Instalația, al cărei volum de procesare s-a ridicat la 4,8 milioane de tone metrice în 2023, contribuie la aprovizionarea armatei ruse, potrivit Statului Major General al Ucrainei.

Saratov se află la aproximativ 150 km de granița cu Kazahstanul și la aproape 600 km est de linia frontului din Ucraina.

Atacul asupra rafinăriei are loc în contextul în care Rusia se confruntă cu o penurie tot mai mare de benzină, agravată de atacurile ucrainene asupra infrastructurii petroliere.

Exporturile de produse petroliere rusești au scăzut cu 17,1% în septembrie față de august, totalizând 7,58 milioane de tone, din cauza atacurilor continue ale dronelor ucrainene.

UPDATE 11:25 Patru persoane au fost rănite în Harkiv în urma unui atac combinat al Rusiei asupra unor obiective de infrastructură, anunță Serviciul pentru Situații de Urgență.

În urma unui atac combinat cu rachete și drone, care a durat câteva ore fără întrerupere, au izbucnit incendii în raioanele Bohoduhiv, Izium și Lozova ale regiunii.

„Lucrările de lichidare a consecințelor terorii continuă. La locurile atacurilor intervin pompierii și pirotehniștii Serviciului de Stat pentru Situații de Urgență.“

UPDATE 10:00 În noaptea de 16 octombrie, forțele ruse au lansat un atac combinat asupra obiectivelor infrastructurii energetice ale Ucrainei, utilizând drone de atac, rachete aeriene și rachete lansate de la sol. În total, forțele radiotehnice ale Forțelor Aeriene au detectat și urmărit 357 mijloace de atac aerian – 37 de rachete (dintre care 28 „balistice”) și 320 de drone de diferite tipuri:

320 de drone de atac de tip Shahed, Gerbera (și alte tipuri de drone), lansate din direcțiile Kursk, Millerovo, Șatalovo, Oriol, Primorsko-Ahtarsk;

2 rachete aerobalistice H-47M2 „Kinjal”, lansate din spațiul aerian al regiunii Riazan;

26 de rachete balistice Iskander-M/KN-23;

2 rachete de croazieră Iskander-K,

7 rachete aeriene ghidate H-59.

„Atacul aerian a fost respins de aviație, de trupele de rachete antiaeriene, de unitățile de război electronic și de sistemele cu drone, precum și de grupurile mobile de foc ale Forțelor de Apărare ale Ucrainei”, raportează Forțele Aeriene de Apărare.

Astfel, conform datelor preliminare, la ora 10:00, apărarea antiaeriană a doborât 288 ținte aeriene:

283 de drone inamice de tip Shahed, Gerbera (și alte tipuri de drone);

5 rachete aeriene ghidate H-59.

De asemenea, 18 rachet au fost pierdute de pe radar, informațiile fiind în curs de clarificare.

În prezent, au fost înregistrate lovituri directe a 14 rachete și 37 de drone de atac în 14 locații, precum și căderea resturilor unor drone doborâte în 2 locații.

Potrivit Forțelor, direcțiile principale ale atacului sunt regiunile Poltava și Harkiv.

UPDATE 08:30 La reuniunea de miercuri a grupului de contact pentru Apărarea Ucrainei, reprezentanți din 19 țări și-au exprimat disponibilitatea de a oferi noi pachete de asistență militară Ucrainei. Secretarul general al NATO, Mark Rutte, a făcut anunțul în cadrul unei conferințe de presă, după cea de-a 31-a întâlnire a grupului, fără a oferi însă detalii concrete, scrie Ukrinform.

„Prioritatea NATO este clară: să sprijine Ucraina pentru a rămâne cât mai puternică pe câmpul de luptă. Ne asigurăm că toți aliații, dar și partenerii din afara NATO, oferă Ucrainei tot ce pot – atât sisteme de apărare aeriană letale, cât și neletale,” a declarat Rutte.

El a menționat principalele direcții de sprijin militar pentru Ucraina, incluzând inițiativa privind Lista Prioritară de Cerințe ale Ucrainei (PURL), programul ceh de furnizare a muniției, asistența bilaterală și contribuțiile prin cadrul grupului de contact.

„Au luat cuvântul reprezentanți din 19 țări, fiecare anunțând ce tip de sprijin va oferi Ucrainei – fie prin PURL, fie prin alte inițiative sau direct, prin colaborări bilaterale,” a subliniat Rutte, referindu-se la concluziile întâlnirii.

El a accentuat că este nevoie de sprijin suplimentar pentru Ucraina, mai ales în contextul iernii care urmează.

„Trebuie să îi arătăm lui Putin că nu poate câștiga acest război și că vom continua să sprijinim Ucraina. Acesta este mesajul clar transmis astăzi,” a concluzionat Rutte.

Cea de-a 31-a reuniune a grupului de contact pentru apărarea Ucrainei a avut loc la Bruxelles pe 15 octombrie. Secretarul american al Apărării, Pete Hegseth, a declarat că Departamentul Apărării al SUA este pregătit să se alăture eforturilor colective ale NATO pentru a garanta pacea în Ucraina, în cazul în care nu se conturează curând o cale diplomatică. El a adăugat că, în prezent, inițiativa PURL rămâne cel mai eficient instrument de sprijin pentru Ucraina.