LIVE TEXT Un bărbat a murit după ce o dronă rusească a lovit o combină în timp ce recolta grâul, în regiunea Zaporijia. Război în Ucraina, ziua 1634

UPDATE 16:01 Un bărbat de 32 de ani a murit, iar o altă persoană a fost rănită după ce o dronă rusească a lovit, în după-amiaza zilei de 15 august, o combină agricolă care participa la recoltarea grâului în regiunea Zaporijia, anunță Serviciul de Stat pentru Situații de Urgență al Ucrainei.

În urma atacului, combina agricolă, un autoturism și grâul de pe teren au fost cuprinse de flăcări. Incendiul a fost lichidat, iar persoanei rănite îi sunt acordate îngrijirile medicale necesare.

Atacul a avut loc în timp ce lucrările agricole erau în desfășurare.

În noaptea de 15 august, forțele ruse au atacat cu drone și orașul Zaporijia, lovind inclusiv centrul comercial „Epicentr”. În urma atacului, clădirea a fost cuprinsă de flăcări, iar geamurile și rafturile au fost deteriorate.

De asemenea, armata rusă a atacat cu drone FPV un autoturism în satul Ukrainka din regiunea Zaporijia. Un bărbat de 65 de ani a fost rănit.

Alte două persoane, un bărbat de 62 de ani și o femeie de 58 de ani, au fost rănite într-un autoturism în apropierea unei treceri de cale ferată.

UPDATE 13:24 Președintele ucrainean Volodîmîr Zelenski a confirmat atacurile Forțelor de Apărare ale Ucrainei asupra aerodromului militar rusesc „Savasleika”, din regiunea Nijni Novgorod, unde sunt staționate avioane rusești purtătoare de rachete. Zelenski a precizat că atacurile cu rază lungă de acțiune au fost efectuate la aproximativ 700 de kilometri de teritoriul Ucrainei.

De asemenea, președintele ucrainean a confirmat că a fost lovit unul dintre obiectivele importante ale corporației ruse „Roskosmos” – centrul „Progress”, care se ocupă, între altele, de producția de componente electronice. Atacul, desfășurat la aproximativ 900 de kilometri de granița Ucrainei, ar fi fost efectuat cu ajutorul rachetei „Flamingo”.

Zelenski a mai anunțat că a fost avariat și un obiectiv petrolier din localitatea Ust-Luga, aflată la peste 800 de kilometri de frontiera ucraineană.

„Le mulțumesc tuturor unităților implicate pentru precizie. Planul nostru de sancțiuni cu rază lungă de acțiune împotriva Rusiei pentru acest război este pus în aplicare și este important ca potențialul militar al Rusiei să fie redus. Este nevoie de pace, iar în Rusia acest lucru trebuie să fie vizibil – prin pagube concrete provocate unor obiective concrete”, a scris Zelenski pe rețelele sociale.

UPDATE 11:22 Forțele ucrainene au lansat, în noaptea de 15 august, un atac cu rachete asupra regiunii Samara din Rusia, a anunțat guvernatorul regiunii, Veaceslav Fedorîșcev. Ținta atacului ar fi fost o „întreprindere industrială”, fără ca oficialul să ofere alte detalii. Autoritățile au creat un cartier general operațional, scrie The Moscow Times.

Primarul orașului Samara, Ivan Noskov, a declarat că, în urma atacului, infrastructura industrială a orașului a suferit „pagube locale”. Potrivit acestuia, persoanelor rănite le-a fost acordat ajutor medical.

Locuitorii din zonă au relatat că au văzut rachete survolând orașul și au auzit explozii puternice. De asemenea, au fost raportate un incendiu de proporții și un nor dens de fum negru deasupra locului atacului, precum și miros de ars în mai multe cartiere. Autoritățile au început, de asemenea, să limiteze accesul la internetul mobil.

Potrivit canalelor ucrainene de monitorizare, atacul ar fi vizat Centrul de Producție Rachete și Spațiale „Progress” din Samara. Întreprinderea produce, printre altele, rachete purtătoare Soyuz-2.1b, utilizate pentru lansarea pe orbită a sateliților de internet „Rassvet”, prezentat drept un analog al sistemului Starlink al lui Elon Musk.

Centrul „Progress” se află în partea de est a orașului, în zona străzilor Zemetsa și bulevardului Kirov, unde circulația a fost restricționată după atac.

Canalul Astra, care a analizat imaginile surprinse de localnici, a confirmat că incendiul s-a produs în zona Centrului „Progress”. Alte canale ucrainene susțin că rachetele au lovit „clădirea principală” a întreprinderii și că asupra obiectivului ar fi fost lansate în total două rachete.

9:19 Forțele ruse au lovit cu drone un bloc de locuințe din orașul Marhaneț, regiunea Dnipropetrovsk, a raportat administrația militară regională Dnipropetrovsk.

În urma atacului, 11 persoane au fost rănite, dintre care șapte au fost spitalizate în stare gravă. Printre răniți se numără doi copii — un băiat de 5 ani și o fată de 12 ani. De asemenea, a fost raportat decesul unui băiețel în vârstă de trei luni.

Primarul orașului Marhaneț, Ghennadi Borovîi, relatează aproape zilnic despre „nopți neliniștite” în oraș. Doar cu o zi înainte, pe 14 august, forțele ruse au avariat un bloc de locuințe și o casă particulară. În urma atacului cu drone a murit un polițist, „care până în ultima clipă a stat de strajă pentru siguranța comunității”.

Din cauza riscurilor pentru infrastructura critică, Borovîi le-a recomandat localnicilor să păstreze acasă o rezervă cât mai mare de apă și să aibă telefoanele, lanternele și bateriile externe încărcate.