LIVE TEXT Regiunea Herson: un bărbat a fost rănit în urma unui atac rusesc. Război în Ucraina, ziua 1633

UPDATE 22:00 În regiunea Herson, un bărbat a fost rănit în urma unui atac cu o dronă rusă, informează Serviciul de Stat pentru Situații de Urgență al Ucrainei.

O clădire agricolă a luat foc în localitatea Novovorontsovka, din raionul Berislav, în urma lovirii de către o dronă.

„În ciuda riscului unor noi atacuri, echipele de intervenție au stins incendiul”, notează salvatorii.

UPDATE 17:05 În regiunea Harkiv: rușii au lansat un atac cu rachete asupra unei instituții de învățământ din orașul Balaklia.

În urma atacului, a izbucnit un incendiu. A ars acoperișul clădirii.

Totuși, nicio persoană nu a fost rănită.

UPDATE 16:30 În regiunea Sumî, în urma unui atac rusesc, au murit o femeie și un copil de 9 ani, iar alte 4 persoane au fost rănite.

În urma atacului cu drone asupra comunității Burîn, a izbucnit un incendiu pe teritoriul unei gospodării private. Salvatorii au scos de sub dărâmături corpul femeii decedate și au lichidat toate focarele de incendiu.

De asemenea, în orașul Sumî, în urma impactului unei drone rusești, a izbucnit un incendiu la un automobil civil. Din fericire, nicio persoană nu a fost rănită.

UPDATE 14:45 O persoană a murit, iar alte 17 au fost rănite în urma unui atac aerian rusesc asupra orașului Kramatorsk, din Donețk.

În timpul nopții, forțele ruse au lansat șase bombe aeriene asupra orașului. În urma atacului, au izbucnit incendii la case particulare, anexe gospodărești și un garaj.

La un bloc de locuințe s-au prăbușit structurile de la primul până la al șaselea etaj, izbucnind totodată un incendiu de proporții.

În total, salvatorii au evacuat și salvat șase persoane de la locurile atacurilor și au lichidat incendiile.

UPDATE 13:30 Din această noapte, Serviciul pentru Situații de Urgență de salvare lucrează la locurile atacurilor rusești.

În Kramatorsk, regiunea Donețk, în urma unui atac rusesc cu o bombă aeriană, s-a prăbușit o parte a unei clădiri cu zece etaje, de la primul până la al șaselea etaj. O persoană a murit, iar alte 16 au fost rănite.

În localitatea Stepanivka, regiunea Sumî, în urma impactului unei drone „Shahed” asupra unei case particulare, au murit două persoane, dintre care un copil.

În Smila, regiunea Cerkasî, o dronă rusească a lovit o clădire cu nouă etaje. Au izbucnit incendii la mai multe etaje, iar cinci persoane au fost rănite.

În această noapte au fost atacate și regiunile Herson, Dnipropetrovsk, Zaporojjea, Odesa, Harkiv, Jîtomîr, Kirovohrad, Mîkolaiv și Cernihiv. În regiuni sunt persoane rănite, inclusiv copii, iar blocuri de locuințe, case particulare și obiective de infrastructură au fost avariate. Toate persoanele rănite beneficiază de asistența medicală necesară.

„În fiecare zi, Rusia folosește împotriva comunităților noastre din apropierea frontului aproximativ 220 de bombe aeriene ghidate (KAB), pe care industria de apărare a agresorului le produce și le modifică în pofida sancțiunilor. Este nevoie de presiuni asupra fiecărui lanț de aprovizionare cu componente străine, asupra fiecărei întreprinderi care contribuie la atacurile împotriva vieților oamenilor. Rachetele, bombele și dronele rusești pot fi oprite nu în spațiul nostru aerian, ci încă din etapa de producție. Mulțumesc tuturor celor care contribuie la acest lucru prin noi măsuri de sancționare.”

UPDATE 11:15 Cinci persoane au fost rănite în urma atacurilor rusești cu drone asupra orașului Smila, a scris Serviciul pentru Situații de Urgență.

În urma atacurilor, un bloc de locuințe cu nouă etaje a fost avariat și a izbucnit un incendiu.

Salvatorii au evacuat 10 locatari ai blocului. Psihologii au oferit asistență pentru 23 de persoane.

Pompierii au lichidat incendiul. Pirotehniștii au verificat teritoriile pentru a depista eventuale obiecte explozive. La fața locului au intervenit 47 de salvatori și 17 unități de tehnică ale Serviciului de Stat pentru Situații de Urgență al Ucrainei.

UPDATE 10:30 În regiunea Jîtomîr, în urma atacurilor ruse au izbucnit incendii la un obiectiv de infrastructură critică și la o întreprindere privată.

Pompierii au lichidat operativ toate incendiile. Pirotehniștii Serviciului de Stat pentru Situații de Urgență al Ucrainei au verificat teritoriul pentru a depista eventuale obiecte explozive.

Potrivit informațiilor preliminare, nu au fost înregistrate victime.

La fața locului au intervenit 37 de salvatori și 10 unități de tehnică ale Serviciului de Stat pentru Situații de Urgență.

UPDATE 9:30 În noaptea de 14 august, forțele ruse au atacat cu 112 drone de atac de tip Shahed, Gerbera, muniții rătăcitoare „Banderoľ” și drone-momeală de tip „Parodiia”, lansate din direcțiile Kursk, Oriol, Millerovo – Federația Rusă, teritoriile ocupate temporar din regiunea Donețk și Hvardiiiske, au raportat Forțele Aeriene de Apărare.

„Atacul aerian a fost respins de aviație, trupele de rachete antiaeriene, unitățile de război electronic și sistemele fără pilot, precum și de grupurile mobile de foc ale Forțelor de Apărare ale Ucrainei.”

Potrivit datelor preliminare, până la ora 8:00, apărarea antiaeriană a doborât/suprimat 90 de drone inamice de tip Shahed, Gerbera și alte tipuri de drone în nordul, sudul și estul țării.

Au fost înregistrate lovituri ale mijloacelor de atac aerian ale forțelor ruse în 11 locații, precum și căderi de drone doborâte (fragmente) în alte șase locații.

UPDATE 8:30 Un incendiu a izbucnit în urma unui atac rusesc asupra unui obiectiv de infrastructură din raionul Kropivnițki, regiunea Kirovohrad, a anunțat Serviciul pentru Situații de Urgență.

De asemenea, au fost cuprinse de flăcări o casă de locuit și vegetație uscată.

În prezent, pompierii au lichidat toate incendiile. Potrivit informațiilor preliminare, nu au fost înregistrate victime.