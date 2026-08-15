LIVE TEXT Un băiețel de trei luni a murit în urma atacului nocturn rusesc asupra regiunii Dnipropetrovsk. Război în Ucraina, ziua 1634

9:19 Forțele ruse au lovit cu drone un bloc de locuințe din orașul Marhaneț, regiunea Dnipropetrovsk, a raportat administrația militară regională Dnipropetrovsk.

În urma atacului, 11 persoane au fost rănite, dintre care șapte au fost spitalizate în stare gravă. Printre răniți se numără doi copii — un băiat de 5 ani și o fată de 12 ani. De asemenea, a fost raportat decesul unui băiețel în vârstă de trei luni.

Primarul orașului Marhaneț, Ghennadi Borovîi, relatează aproape zilnic despre „nopți neliniștite” în oraș. Doar cu o zi înainte, pe 14 august, forțele ruse au avariat un bloc de locuințe și o casă particulară. În urma atacului cu drone a murit un polițist, „care până în ultima clipă a stat de strajă pentru siguranța comunității”.

Din cauza riscurilor pentru infrastructura critică, Borovîi le-a recomandat localnicilor să păstreze acasă o rezervă cât mai mare de apă și să aibă telefoanele, lanternele și bateriile externe încărcate.