LIVE TEXT Un atac rusesc a avariat șase conducte de gaze și o linie electrică în regiunea Dnipropetrovsk. Război în Ucraina, ziua 1342

UPDATE 22:00 În districtul Nikopol, regiunea Dnipropetrovsk, șase conducte de gaze, o linie electrică și mai multe case au fost avariate în urma bombardamentelor de artilerie rusească din 27 octombrie, potrivit, șefului interimar al Administrației Militare Regionale Dnipropetrovsk, Vladyslav Haivanenko.

„De mai multe ori pe parcursul zilei, armata rusă a bombardat cu artilerie centrul districtului Nikopol, precum și comunitățile Myrove și Pokrovske”, a remarcat Haivanenko.

Potrivit acestuia, nu au existat victime. O casă privată a fost distrusă, iar alte trei au fost avariate. În plus, un tractor, o mașină, o motocicletă, șase conducte de gaz și o linie electrică au fost avariate.

UPDATE 20:20 Armata rusă a efectuat atacuri de artilerie asupra orașului Kostiantynivka din regiunea Donețk, potrivit șefului administrației militare a orașului, Sergiy Horbunov, care a scris pe Facebook.

Horbunov a declarat că focul a avariat o clădire a stației de pompare și un bloc de apartamente.

În urma atacului, un civil a fost rănit. În momentul atacului, acesta se afla acasă și ulterior a mers singur la spital.

UPDATE 18:00 Președintele Ucrainei, Volodimir Zelenski, a declarat că, deși noile sancțiuni impuse de președintele american Donald Trump vor afecta mașina de război a Rusiei, Ucraina are nevoie în continuare de rachete cu rază lungă de acțiune pentru a-l forța pe Vladimir Putin să încheie pacea, scrie Ukrinform.

Zelenski a spus că sancțiunile „vor face o diferență”, dar a sugerat că Putin nu va ceda decât dacă Trump va pune mai multă presiune.

„Președintele Trump este îngrijorat de escaladare. Dar cred că, dacă nu vor exista negocieri, va exista oricum o escaladare. Cred că, dacă Putin nu se oprește, avem nevoie de ceva care să-l oprească. Sancțiunile sunt o astfel de armă, dar avem nevoie și de rachete cu rază lungă de acțiune”, a spus Zelenski.

Potrivit acestuia, Trump „a primit o reacție foarte negativă” în Rusia din cauza sancțiunilor, inclusiv comentarii beligerante din partea președintelui Dmitri Medvedev și „retorică antiamericană și anti-Trump” în presa de stat rusă.

Zelenski a declarat că Ucraina estimează că noile sancțiuni americane împotriva companiilor petroliere rusești ar putea reduce exporturile de petrol cu ​​50%, ceea ce ar însemna pierderi de venituri de până la 5 miliarde de dolari pe lună. El și-a exprimat speranța că vor urma „noi sancțiuni secundare” și „măsuri paralele din partea Congresului”.

Zelenski a subliniat că modalitatea de a-l determina pe Putin să negocieze serios este de a-i oferi Ucrainei capacitatea de a ataca ținte militare și energetice din interiorul Rusiei.

El a spus că i-a spus lui Trump că Ucraina nici măcar nu va trebui să folosească rachetele imediat. Dacă Putin știe că lipsa discuțiilor riscă „probleme cu instalațiile energetice ale Rusiei”, atunci va vorbi, a spus Zelenski.

„Nu vorbim doar despre avioane Tomahawk. SUA are o mulțime de sisteme similare care nu necesită mult timp de antrenament. Cred că modalitatea de a lucra cu Putin este doar prin presiune”, a spus Zelenski.

De asemenea, el și-a exprimat speranța că viitoarea întâlnire a lui Trump cu liderul chinez Xi Jinping, în Coreea de Sud, va duce la un angajament chinez de a reduce achizițiile de petrol din Rusia, ca parte a unui acord comercial mai amplu dintre SUA și China.

El a numit dialogul Trump-Xi „foarte important”.

„Cred că cel mai important pas este ca India și China să nu cumpere energie de la Rusia, în primul rând petrol”, a spus Zelenski.

Zelenski și-a exprimat anterior speranța că SUA vor furniza în cele din urmă Ucrainei rachete Tomahawk cu rază lungă de acțiune.

Președintele chinez Xi Jinping urmează să efectueze o vizită de stat de trei zile în Coreea de Sud săptămâna viitoare pentru a participa la summitul APEC, la care va participa și președintele Donald Trump.

UPDATE 16:39 Rusia a testat „Burevestnik” – o rachetă cu aripi și propulsie nucleară, scrie Meduza.

Vladimir Putin a vizitat unul dintre centrele de comandă ale grupării unite de trupe și a ținut o ședință cu șeful Statului Major General al Armatei Ruse, Valeriu Gerasimov. La ședință, Putin a anunțat că forțele armate ruse au testat racheta cu aripi și rază de acțiune nelimitată „Burevestnik”, dotată cu un motor nuclear.

Gerasimov a raportat că testarea rachetei „Burevestnik” a avut loc pe 21 octombrie. Potrivit acestuia, racheta a parcurs 14 mii de kilometri și a rămas în aer aproximativ 15 ore.

Putin a declarat că testele „au confirmat încă o dată siguranța scutului nuclear al Rusiei” și a subliniat că „Burevestnik” este „un produs unic, pe care nimeni altcineva nu îl are în lume”.

„Trebuie să stabilim posibilele modalități de utilizare și să începem să pregătim infrastructura pentru amplasarea acestei arme în cadrul forțelor noastre armate”, a ordonat Putin.

Președintele SUA, Donald Trump, a comentat testele efectuate cu racheta rusească „Burevestnik”.

„Ei nu se joacă cu noi, și nici noi nu ne jucăm cu ei. Noi efectuăm în mod constant teste cu rachete, dar, așa cum am spus deja, avem un submarin nuclear. (…) Nu consider că este oportun ceea ce afirmă Putin (despre testarea rachetei, n.r.). Ar trebui să pună capăt războiului, care trebuia să dureze o săptămână, dar durează deja de patru ani. Cu asta ar trebui să se ocupe, nu cu testarea rachetelor”, a declarat Trump jurnaliștilor la bordul avionului său, potrivit Meduza.

După declarațiile lui Trump, purtătorul de cuvânt al președintelui Federației Ruse, Dmitri Peskov, a declarat că testele rachetei „Burevestnik” nu conțin nimic care ar putea și ar trebui să „tensioneze” relațiile dintre Moscova și Washington, cu atât mai mult cu cât aceste relații se află la un nivel minim.

Potrivit acestuia, Rusia „se ocupă în mod consecvent de asigurarea propriei securități”, motiv pentru care se dezvoltă noi sisteme de armament, printre care se numără și „Burevestnik”.

„Asigurarea securității țării noastre este o chestiune de vitală importanță, mai ales în contextul atitudinii militariste pe care o observăm în primul rând la europeni. Europenii se află într-o stare de isterie internă — rusofobă, agresivă și războinică. În acest context, Rusia trebuie să facă tot posibilul pentru a-și putea garanta securitatea”, citează TASS cuvintele lui Peskov.

UPDATE 11:49 În noaptea de 27 octombrie, trupele ruse au atacat regiunile ucrainene cu 100 de drone de tip Shahed, Gerbera și alte tipuri de drone, au comunicat Forțele Aeriene ale Armatei Ucrainene.

Atacul aerian a fost respins. Conform datelor preliminare, apărarea antiaeriană a Ucrainei a doborât 66 de drone în nordul, sudul și estul țării. În același timp, au fost înregistrate 26 de lovituri în nouă locații.

UPDATE 11:41 Moscova și o serie de regiuni rusești au fost supuse unor atacuri masive cu drone în noaptea de 27 octombrie, susține Ministerul Apărării al Federației Ruse.

Potrivit datelor ministerului, în cursul nopții, apărarea antiaeriană rusă a interceptat și distrus 193 de drone. Cele mai multe au fost doborâte deasupra regiunii Briansk — 47 de drone. Alte 42 — deasupra regiunii Kaluga, 40 — deasupra regiunii Moscova, dintre care 34 zburau spre Moscova, precum și deasupra regiunii Tula. Restul au fost doborâte deasupra teritoriului regiunilor Kursk, Orel, Rostov, Voronej, Orenburg, Tambov, Belgorod, Lipețk și Samara.

UPDATE 08:25 Pe 26 octombrie, armata rusă a atacat cu o dronă un microbuz pe autostrada din apropierea comunității rurale Nikolaevska din regiunea Sumî. În urma atacului, un bărbat a murit la spital, iar 13 persoane, printre care și doi copii, au fost rănite, raportează guvernatorul regiunii Sumî, Oleg Grigorov.

Microbuzul, care se îndrepta spre Sumî, a ars complet în urma bombardamentului.