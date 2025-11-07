LIVE TEXT Un armistițiu local a fost stabilit în apropierea Centralei Nucleare Zaporijia, ocupate de armata rusă, pentru a permite lucrări de reparații, potrivit AIEA. Război în Ucraina, ziua 1353

UPDATE 20:09 Un armistițiu local a fost stabilit în apropierea Centralei Nucleare Zaporijia, ocupată temporar de armata rusă, pe 7 noiembrie, pentru a repara o linie electrică de rezervă de 330 de kilovolți, raportează Agenția Internațională pentru Energie Atomică (AIEA).

Deminarea și alte lucrări pregătitoare au început în dimineața zilei de 7 noiembrie, în apropierea secțiunii avariate a liniei electrice Ferrosplavnaya-1 de 330 de kilovolți, a cărei conexiune la centrală a fost întreruptă în urmă cu șase luni.

Echipele sunt așteptate să înceapă reparațiile pe 8 noiembrie pentru a reconecta Ferrosplavnaya-1 la centrală în următoarele zile. AIEA spune că acest lucru va oferi centralei acces la două linii electrice în urma reparației liniei Dniprovskaya de 750 de kilovolți luna trecută.

În octombrie, agenția a raportat un armistițiu local în apropierea Centralei Nucleare Zaporijia pentru a permite reparațiile. Specialiștii plănuiseră să repare ambele linii la momentul respectiv.

Cu toate acestea, în timpul restaurării liniei Dneprovskaya, au fost descoperite daune suplimentare la Ferrosplavnaya-1 într-o altă locație – mai aproape de centrală, dar în afara zonelor de armistițiu convenite.

„Evident, a avea o singură linie de transport pentru o centrală înainte de sfârșitul războiului nu este suficient. După consultări intensive și complexe cu Federația Rusă și Ucraina, am convenit asupra unei noi perioade de armistițiu care va permite reparații suplimentare”, a declarat directorul general al AIEA, Rafael Grossi.

UPDATE 16:39 Un tribunal din Ucraina a condamnat un militar rus la închisoare pe viață pentru uciderea unui soldat al Armatei Ucrainene, notează Meduza.

Dmitri Kurașov, un rus de 26 de ani, a împușcat un militar ucrainean în apropierea satului Priutnoe, din regiunea Zaporojia, în ianuarie 2024.

Este prima condamnare pe viață pentru uciderea unui prizonier de război pronunțată în Ucraina de la începutul războiului, mai punctează Meduza. Până în prezent, astfel de condamnări erau pronunțate doar pentru uciderea de civili.

UPDATE 13:42 În urma bombardamentului cu artilerie asupra orașului Herson, vineri dimineață, a murit un bărbat de 52 de ani care se afla pe stradă, informează procuratura regională.

Herson este bombardat în mod regulat. Orașul se află, de fapt, pe linia frontului, care este reprezentată de râul Dnipro.

UPDATE 10:10 În noaptea de 7 noiembrie, trupele ruse au atacat regiunile ucrainene cu 128 de drone. Militarii au neutralizat 94 dintre ele, potrivit unui comunicat al comandamentului Forțelor Aeriene ale Armatei Ucrainene.

Aproximativ 80 dintre dronele lansate au fost drone de atac de tip Shahed.