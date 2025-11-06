LIVE TEXT Ucraina majorează finanțarea pentru brigăzile și corpurile de armată care se află în prima linie. Război în Ucraina, ziua 1352

UPDATE 22:00 Finanțarea va fi majorată pentru brigăzile și corpurile de armată care se află în prima linie. Președintele Ucrainei, Volodimir Zelenski a anunțat acest lucru într-o intervenție video, potrivit Ukrinform.

„Pregătim activ astăzi întâlnirea Statului Major și alte câteva formate cu armata, cu ministrul Apărării, echipa Biroului, în urma unei vizite în regiunile Donețk și Dnipro săptămâna aceasta. Au existat întrebări din partea brigăzilor cu privire la decizii care, din păcate, nu funcționează pe deplin. Au existat, de asemenea, comentarii din partea comandanților de batalion cu privire la aprovizionarea cu arme, programele de sprijin. Vom crește finanțarea pentru brigăzi, vom crește finanțarea pentru corpurile de armată care se află în prima linie, în cele mai aprige lupte”, a spus Zelenski.

El a adăugat, de asemenea, că oficialii guvernamentali trebuie să extindă capacitatea armatei de a achiziționa echipamente, utilaje și componente necesare.

„Există în special multe întrebări cu privire la scoaterea din funcțiune a proprietăților. Trebuie să le rezolvăm pe toate. De asemenea, am avut o discuție detaliată despre noul sistem de serviciu bazat pe contracte în armata noastră – toate acestea sunt în curs de elaborare și trebuie să fie detalii clare pentru soldații noștri”, a spus Zelenski.

După cum a relatat anterior Ukrinform, Zelenski a declarat că sunt în curs de desfășurare consultări cu privire la sumele și mecanismele specifice de finanțare a noului sistem de contracte pentru militari.

UPDATE 19:45 După bombardamentul rus din regiunea Zaporijjea, locuitorii au raportat că o persoană s-ar putea afla sub dărâmăturile unei clădiri rezidențiale distruse. În timpul operațiunilor de salvare de urgență, salvatorii au descoperit și deblocat corpul decedatului, scrie Serviciul de Urgență al Ucrainei.

În plus, la alte două adrese din regiune, o clădire comercială a fost distrusă în urma atacului, iar o clădire rezidențială a luat foc. Pompierii au stins incendiul.

UPDATE 16:50 Gruparea partizană rusă „Libertatea Rusiei” a sabotat zeci de trenuri ce vizau infrastructura logistică a armatei ruse, a raportat agenția de informații militare ucraineană (HUR).

Conform raportului partizanii au dat foc la zeci de trenuri folosite de forțele ruse pentru a transporta arme, muniții și echipamente către liniile frontului din Ucraina.

Atacurile ar fi deteriorat sisteme cheie de control și alimentare cu energie, perturbând grav operațiunile militare de transport marfă. HUR nu a specificat unde au avut loc atacurile, ci doar că au fost „pe teritoriul statului agresor”.

„Cocktailurile incendiare ale partizanilor au incinerat sistemele de control și alimentare cu energie a zeci de vehicule care asigurau transportul de mărfuri militare”, a declarat HUR.

„Aceste acțiuni de sabotaj au încetinit semnificativ mișcarea proviziilor militare rusești și au subminat stabilitatea sprijinului logistic acordat unităților inamice de pe front”, scrie sursa citată.

UPDATE 15:40 În urma atacurilor armatei ruse asupra regiunii Dnipro, a fost întrerupt curentul electric la opt mine de cărbune. În momentul incidentului, 2595 de mineri se aflau în subteran, a informat de Ministerul ucrainean al Energiei.

Salvatorii și personalul minei au organizat evacuarea oamenilor la suprafață. Conform informațiilor preliminare, nu există victime sau răniți.

„Rusia își continuă teroarea energetică. Acest ultim atac a pus în pericol viața a mii de mineri. Rusia continuă să ducă război împotriva civililor. Tactica rușilor este clară: să-i lase pe ucraineni fără curent electric și încălzire în această iarnă”, a remarcat ministra Ucrainei a Energiei, Svitlana Grinchuk.

UPDATE 14:50 Ucraina a primit 21 de transportoare blindate Patria 6×6 din Letonia. Ceremonia de predare a avut loc la baza militară Adazi de lângă Riga, în timpul unei vizite de lucru a ministrului ucrainean al Apărării, Denys Shmyhal, scrie Ukrinform.

Vehiculele transferate vor intra imediat în serviciu în cadrul Forțelor de Operațiuni Speciale ale Forțelor Armate ale Ucrainei. În total, în 2025, Ucraina a primit toate cele 42 de vehicule blindate promise de Letonia.

În plus, Letonia a livrat și 12 vehicule de recunoaștere de luptă CVR(T) ca parte a unui pachet de ajutor militar anunțat anterior.

Shmyhal a mulțumit ministrului Apărării, Andris Spruds, guvernului leton și tuturor letonilor pentru „nivelul lor excepțional de sprijin”. El a menționat că partea ucraineană apreciază foarte mult fiecare pas făcut împreună cu Letonia și a subliniat că lupta continuă în timp ce agresorul continuă să-și sporească presiunea, subliniind necesitatea unei rezistențe comune la această provocare.

Shmyhal și-a exprimat, de asemenea, recunoștința față de Letonia pentru contribuția sa suplimentară de 2,2 milioane de euro drept asistență financiară.

UPDATE 12:52 În noaptea de 6 noiembrie, armata rusă a atacat regiunile ucrainene cu 135 de drone de diferite tipuri. Forțele de apărare au neutralizat 108 ținte aeriene, au raportat Forțele Aeriene Ucrainene.

Forțele ruse au lansat aproximativ 90 de drone „Shahed”, precum și drone „Gerber” și alte tipuri, din cinci direcții: Kursk, Orel, Millerovo, Primorsko-Ahtarsk și Șatalovo.

În Bohodukhiv, regiunea Harkiv, cinci persoane au fost rănite, inclusiv o fetiță de 10 ani și un tânăr de 18 ani. Potrivit șefului administrației militare Harkiv, Oleh Sinegubov, armata rusă a lovit un depozit în care erau culturi de cereale.

La fel, armata rusă a lovit și regiunea Zaporijia. Cinci persoane au fost rănite acolo. Mai mult, în timpul acestor atacuri, dronele ruse au deteriorat infrastructura feroviară, provocând redirecționarea și întârzierea trenurilor din estul Ucrainei.

UPDATE 10:26 Opt persoane au fost rănite într-un atac cu drone rusești asupra orașului Kamianske, regiunea Dnipro, a raportat Vladyslav Haivanenko, șeful Administrației Militare Regionale Dnipro.

Haivanenko a scris că mai multe incendii au izbucnit în oraș. Acoperișul și podelele unei intrări într-o clădire rezidențială cu patru etaje au fost parțial distruse. Vehicule, instalații de infrastructură și o companie de transport au fost, de asemenea, avariate.

Dronele rusești au lovit și comunitatea Petropavlivka din zona Synelnykove, incendiind o clădire municipală.

La fel, armata rusă a atacat localitatea Nikopol cu ​​drone și foc de artilerie, avariand un bloc de locuit, o casă privată și o linie electrică.

8:17 Mai multe regiuni rusești au fost atacate de dronele ucrainene în noaptea de 6 noiembrie, scrie Hromadske.

Guvernatorul regiunii Volgograd, Andrei Bocharov, a anunțat un atac masiv cu drone asupra regiunii.

Potrivit acestuia, au fost înregistrate pagube în mai multe zone din Volgograd, inclusiv o clădire civilă, iar un rezident local a fost ucis.

Mai mult, oficialul a raportat că resturile de drone care au căzut au provocat un incendiu într-o zonă industrială din regiunea Krasnoarmeysky, acolo fiind Rafinăria de petrol Lukoil.

La fel, sursa citată scrie că mai multe explozii s-au auzit și în orașul Volgorechensk din regiunea Kostroma. Dronele au lovit instalații de infrastructură energetică.

LIVE TEXT/ Oficial din domeniul energetic: 30-40% din producția internă de gaze naturale ar putea fi afectată, în acest sezon de încălzire, de atacurile rusești asupra infrastructurii. Război în Ucraina, ziua 1351