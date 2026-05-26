LIVE TEXT Ucraina confirmă că rafinăria de petrol din orașul rus Sîzran și-a suspendat activitatea în urma unui atac cu drone. Război în Ucraina, ziua 1553

UPDATE 13:25 Statul Major al Forțelor Armate ale Ucrainei a confirmat că rafinăria de petrol din Sîzran și-a suspendat activitatea în urma unui atac efectuat pe 21 mai, a informat Statul Major al Ucrainei.

„Pe baza evaluărilor preliminare ale loviturilor, a fost confirmată oprirea rafinăriei de petrol din Sîzran (Sîzran, regiunea Samara, Federația Rusă), care a fost ținta Forțelor de Apărare ale Ucrainei pe 21 mai 2026”, se arată în declarație.

Statul Major a mai raportat că au fost avariate echipamente și rezervoare de stocare de la stația liniară de producție și dispecerat din Iaroslavl, lovită pe 25 mai. În plus, forțele ucrainene au confirmat lovirea cu succes a stației radar ruse 1L125 Niobiy-SV din Iarsk, regiunea Luhansk, pe 24 mai.

Potrivit Statului Major, forțele ucrainene au efectuat o serie de lovituri asupra unor ținte militare ruse importante pe 25 mai și în noaptea de 26 mai. Printre țintele lovite s-au numărat un post de comandă rusesc în Ocheretyne, regiunea Donețk, și un centru de comandă al unui regiment al armatei ruse în Verkhnia Krynytsia, regiunea Zaporijjea.

Forțele ucrainene au lovit, de asemenea, centre de control ale dronelor rusești lângă Nesterianka, în regiunea Zaporijjea, și Novohrodivka, în regiunea Donețk. La fel, au fost lovite un depozit de drone și un depozit logistic lângă Novopetrivka, în regiunea Donețk, precum și un depozit logistic în Donețk.

Forțele ucrainene au lovit și un vagon cisternă feroviar care transporta combustibil și lubrifianți lângă Debalțevo, în regiunea Donețk. Rafinăria din Sîzran a suspendat activitatea după ce o dronă ucraineană a avariat principala sa unitate de rafinare pe 21 mai.

9:20 În noaptea de 26 mai, trupele ruse au lansat asupra Ucrainei două rachete balistice „Iskander-M” și 122 de drone de diferite tipuri, au raportat Forțele Aeriene ale Ucrainei.

Conform datelor până la ora 8:30, soldații ucraineni au reușit să neutralizeze 111 drone rusești. În același timp, lovituri ale nouă drone și rachete au fost înregistrate în 11 locații, iar căderea fragmentelor — în trei locații. Militarii au avertizat că atacul continuă — noi grupuri de drone rusești au intrat în spațiul aerian al Ucrainei.

În seara zilei de 25 mai, armata rusă a atacat Odesa, avariind un obiect de infrastructură al orașului. Potrivit informațiilor preliminare, în urma bombardamentelor au fost rănite trei persoane. Un alt bărbat, pe care medicii au încercat să-l resusciteze, a murit.

De asemenea, raionul Poltava a fost supus bombardamentelor rusești, au comunicat reprezentanții Serviciului de Stat pentru Situații de Urgență al Ucrainei. Acolo a fost distrusă o casă de locuit în care trăia o femeie în vârstă. Salvatorii au scos victima de sub dărâmături și au predat-o medicilor.

Totodată, în seara de 25 mai, rușii au lansat două bombe aeriene asupra centrului orașului Kramatorsk, a declarat șeful administrației militare regionale din Donețk, Vadim Filașkin. În urma atacului, 12 persoane au fost rănite, printre care și un băiat de opt ani.

Serviciul de Stat pentru Situații de Urgență al Ucrainei a precizat că, din cauza bombardamentelor, au fost avariate clădiri rezidențiale, iar automobile și apartamente dintr-un bloc locativ au luat foc.