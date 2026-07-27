LIVE TEXT Trupele ruse au lansat atacuri aeriene asupra orașului Zaporijjea: o persoană a decedat. Război în Ucraina, ziua 1615

UPDATE 08:50 Trei persoane au fost rănite în urma unui atac aerian rus asupra orașului Izium din regiunea Harkiv.

De asemenea, în urma atacului au izbucnit două incendii: au luat foc elementele structurale ale unui hangar metalic și o clădire de depozitare.

UPDATE 08:40 Forțele ruse au lansat atacuri combinate asupra orașului Sumî.

Au fost înregistrate 7 lovituri cu bombe aeriene ghidate. Au fost avariate locuințe private, obiective de infrastructură și mijloace de transport.

„Specialiștii Serviciului Național de Situații de Urgență au inspectat zonele afectate și au acordat ajutor cetățenilor. Din păcate, există informații privind persoane rănite”, conform unui comunicat de presă.

De asemenea, dronele rusești au lovit una dintre întreprinderi și un centru comercial. „Stingerea incendiilor a fost îngreunată de amenințările constante de noi atacuri”, notează Serviciul Național de Situații de Urgență.

UPDATE 08:25 O persoană a murit în urma atacurilor aeriene rusești asupra orașului Zaporijjea.

Conform informațiilor preliminare, un bărbat în vârstă de 67 de ani a murit. Echipele de intervenție de urgență au salvat o persoană de sub dărâmături și au predat-o medicilor.

În urma bombardamentului, două clădiri de locuințe au fost distruse. Unda de șoc și fragmentele au avariat clădirile și autovehiculele din vecinătate.

Operațiunile de salvare și intervenție de urgență s-au încheiat. Numărul persoanelor rănite este în curs de precizare, au comunicat pompierii.