LIVE TEXT Secretarul american al Apărării anunță că „Ucraina va primi, în continuare, putere de foc”, iar Rusia „va plăti costul”, dacă nu face eforturi concrete pentru încetarea războiului. Război în Ucraina, ziua 1330

UPDATE 21:53 Miniștrii apărării din statele NATO au discutat, la cea mai recentă reuniune, subiectul încălcării spațiului aerian aliat de către drone și aeronave și pe cel al consolidării operațiunilor în cadrul misiunii Eastern Sentry, scrie CNN.

Mark Rutte, secretarul general al NATO, a declarat: „Am primit vestea bună din partea SUA, care au decis să furnizeze din nou Ucrainei echipament militar pe care doar ele îl pot furniza. Aceasta este așa-numita inițiativă PURL (n. r. care permite statelor membre NATO să finanțeze și să achiziționeze în comun echipamente militare pentru Ucraina). (…) Trebuie să-i spunem clar lui Putin că nu poate câștiga niciodată și că vom continua sprijinul“.

Anterior, Pete Hegseth, secretarul american al Apărării, a declarat că angajamentele Alianței Nord-Atlantice față de Ucraina „se vor traduce în curând în multă putere de foc“, dar nu a menționat în mod explicit rachetele Tomahawk, pe care Ucraina le-a solicitat. Hegseth a declarat că membrii alianței și-au intensificat angajamentele față de Ucraina, potrivit declarației citate de CNN.

Oficialul american a mai vorbit și despre faptul că SUA și aliații vor impune costuri Rusiei, pentru agresiunea sa continuă, dacă războiul va fi închieat: „Dacă trebuie, Departamentul este pregătit să își fac partea în moduri în care numai SUA le pot face”.

UPDATE 20:03 Departamentul Apărării al Statelor Unite (cunoscut ca Pentagon) a pregătit un plan prin care rachete de croazieră Tomahawk ar putea fi vândute sau transferate Ucrainei, însă implementarea depinde de decizia finală a președintelui Donald Trump, a dezvăluuit miercuri The New York Times.

Potrivit publicației, Pentagonul este deja pregătit tehnic pentru operațiune, dar așteaptă aprobarea oficială de la Casa Albă.

Analiști și strategi militari consideră că aceste arme ar putea schimba radical dinamica războiului, dat fiind că rachetele Tomahawk pot lovi ținte importante în interiorul Rusiei. Kremlinul a reacționat virulent în ultimele zile la informația despre posibila livrare de Tomahawk către Ucraina, purtătorul de cuvânt Dmitri Peskov făcând trimitere la o posibilă ripostă nucleară.

Deși inițiativa este considerată o potențială schimbare strategică în sprijinul militar oferit Ucrainei, livrarea rachetelor este complicată de lipsa sistemelor de lansare adecvate în dotarea armatei ucrainene.

Forțele Armate ale Ucrainei nu dispun în prezent de lansatoare navale sau terestre capabile să folosească Tomahawk, iar implementarea sistemului american Typhon, necesar pentru acest tip de armament, ar putea, potrivit Washingtonului, risca o confruntare directă cu Rusia.

Surse citate de The New York Times afirmă că nu se știe încă câte rachete ar putea fi transferate și cum ar urma acestea să fie depozitate sau utilizate. Chiar și în interiorul Pentagonului există opinii conform cărora livrarea Tomahawk-urilor ar avea mai degrabă o valoare simbolică, decât una capabilă să modifice semnificativ echilibrul de forțe de pe front.

Kremlinul a reacționat dur la informațiile privind posibila furnizare a rachetelor americane. Purtătorul de cuvânt al lui Vladimir Putin, Dmitri Peskov, a declarat că subiectul „Tomahawk” provoacă „o îngrijorare extremă” și că situația războiului din Ucraina „devine tot mai dramatică”. Moscova a avertizat în repetate rânduri Washingtonul asupra „consecințelor imprevizibile” ale unei eventuale livrări de sisteme cu rază lungă de acțiune către Kiev.

În același timp, Donald Trump încearcă să folosească această chestiune ca instrument diplomatic. Liderul american susține că simpla amenințare cu transferul Tomahawk-urilor ar putea să-l determine pe Vladimir Putin să accepte negocieri de pace.

„Pot să pun presiune asupra ambelor părți pentru a ajunge la pace”, a spus Trump, menționând că intenționează să discute personal cu președintele rus, după ce, potrivit propriei sale declarații, ar fi contribuit la medierea conflictului din Gaza.

UPDATE 17:00 O dronă rusească a lovit utilaje agricole pe un câmp din apropierea satului Huliaipilske din regiunea Zaporijjea. Un bărbat care conducea tractorul a fost rănit, scrie Ukrinform.

Șeful Administrației Militare Regionale Zaporijjea, Ivan Fedorov, a anunțat acest lucru pe Telegram.

„Un bărbat în vârstă de 49 de ani a fost rănit în urma unui atac în districtul Polohy. Bărbatul lucra la un tractor pe un câmp din apropierea satului Huliaipilske când rușii au lovit utilajele cu o dronă. Tractorul a fost avariat”, a scris Fedorov.

Acesta a adăugat că victima a primit toată asistența medicală necesară.

După cum s-a relatat anterior, în ultima lună și jumătate, aproape douăzeci de persoane au fost rănite și aproximativ zece ucise în atacuri cu drone în regiunea Zaporijjea.

UPDATE 15:30 Președintele Volodimir Zelenski, după un raport al șefului Serviciului de Informații Externe al Ucrainei (FISU), Oleh Ivașcenko, a declarat că sistemul lui Putin nu va rezista confruntării în care a atras Rusia. Ivașcenko a relatat, de asemenea, despre planul Rusiei de exploatare militară suplimentară a teritoriului belarus.

„Raport al șefului Serviciului de Informații Externe al Ucrainei, Oleh Ivașcenko. Sancțiunile globale limitează cu adevărat capacitatea Rusiei de a continua și extinde acest război, iar cu cât presiunea sancțiunilor este mai puternică, cu atât mai repede vom putea garanta o securitate fiabilă. Acest lucru este confirmat în mod clar de datele clasificate obținute de serviciile noastre de informații. Există, de asemenea, o multitudine de informații open source, inclusiv despre starea industriei rusești, finanțele și bugetele regionale, care, per ansamblu, confirmă validitatea cursului către o presiune suplimentară asupra Rusiei”, a declarat Zelenski.

El a menționat că în timpul întâlnirii cu șeful serviciilor de informații, au discutat și despre principalele surse de aprovizionare a Rusiei cu componente și echipamente critice pentru producția de arme.

„Noi, în Ucraina, înțelegem clar care sunt aprovizionarea cu cele mai multe conturi pentru Moscova și orice astfel de schemă trebuie întreruptă. Partenerii noștri au toate mijloacele necesare pentru a face acest lucru”, a subliniat Zelenski.

Oleh Ivașcenko a relatat separat și despre planul Rusiei de exploatare militară suplimentară a teritoriului belarus.

„În această etapă nu vom face publice aceste informații. Vom notifica partenerii care ar putea fi afectați”, a declarat președintele.

După cum a relatat anterior Ukrinform, președintele american Donald Trump a declarat pe 9 octombrie că ar putea introduce noi sancțiuni împotriva Rusiei, pe fondul presiunii tot mai mari asupra Moscovei pentru a o forța să pună capăt războiului din Ucraina. Președinții Ucrainei și Statelor Unite sunt așteptați să se întâlnească la Washington vineri, 17 octombrie.

UPDATE 14:30 Armata rusă a lansat un atac aerian asupra orașului Kosteantînivka din regiunea Donețk, avariind clădirile de apartamente.

„În urma unui alt atac aerian al trupelor rusești asupra orașului Kosteantînivka, o bombă aeriană FAB-250 cu un kit de ghidare a muniției UMPK a fost înregistrată lovind un bloc de apartamente. Conform informațiilor preliminare, nu au existat victime în rândul populației civile… Cinci fațade ale unor blocuri de apartamente au fost avariate în urma atacului”, a scris Serhii Horbunov, șeful Administrației Militare a orașului Kosteantînivka.

Horbunov a menționat că serviciile de urgență, poliția, salvatorii sau medicii nu au primit apeluri. De asemenea, nimeni nu a fost spitalizat în Drujkivka sau Kramatorsk, a adăugat el.

„Trupele rusești continuă să bombardeze sistematic zonele populate, atacând infrastructura civilă. Ofițerii de aplicare a legii documentează toate cazurile de distrugere pentru investigații suplimentare și aducerea celor responsabili în fața justiției”, a subliniat Horbunov.

Acesta a îndemnat din nou populația să nu își asume riscuri și să evacueze.

UPDATE 13:25 Rusia a atacat o centrală termoelectrică și a lansat trei atacuri masive asupra infrastructurii de producție de gaze din Ucraina în ultima săptămână, a declarat Serhii Koretskyi, directorul general al gigantului petrolier și gazier de stat ucrainean Naftogaz, pe Facebook, pe 15 octombrie, scrie presa ucraineană.

Rachetele și dronele rusești au avariat infrastructura de gaze din regiunile Harkiv, Sumî și Cernihiv, în timp ce dronele au lovit centrala, în contextul în care Moscova își intensifică atacurile asupra instalațiilor energetice ale Ucrainei, iar temperaturile scad.



Noul val de atacuri vine la câteva zile după ce atacurile rusești din 3 și 5 octombrie au distrus aproximativ 60% din producția de gaze a Ucrainei .



„Armata rusă comit noi acte de terorism, care vizează exclusiv privarea Ucrainei de gaze, căldură și lumină în această iarnă”, a scris Koretskyi, adăugând că firma va „restaura totul”.



Ucraina contactează în prezent partenerii pentru apărare aeriană suplimentară, echipamente energetice și finanțare pentru importurile de gaze.

Țara aflată în dificultate are nevoie de cel puțin 13,2 miliarde de metri cubi în instalațiile sale de depozitare a gazelor pentru iarnă și ar putea solicita importuri din SUA și Norvegia. Întrucât o delegație ucraineană vizitează în prezent Washingtonul pentru a se întâlni cu oficiali de nivel înalt și pentru reuniunea anuală a Fondului Monetar Internațional, prim-ministrul Ucrainei, Iulia Svyrydenko, a declarat că aceștia ridică problema protejării și sprijinirii sectorului energetic „la fiecare reuniune”.

„Explicăm în detaliu partenerilor consecințele recentelor atacuri rusești asupra instalațiilor noastre energetice. Lucrăm la atragerea de noi resurse și sprijin”, a scris aceasta pe Telegram.

În urma unei vizite urgente la Kiev săptămâna trecută, Banca Europeană pentru Reconstrucție și Dezvoltare (BERD) pregătește în prezent un nou pachet de 500 de milioane de euro (580 de milioane de dolari) cu Naftogaz pentru importuri de gaze de urgență, a declarat banca pentru Kyiv Independent pe 14 octombrie.

„Intenționăm să suplimentăm acest pachet cu fonduri suplimentare furnizate de partenerii internaționali ai Ucrainei, deoarece altfel ar acoperi doar o fracțiune din nevoi”, a declarat Matteo Patrone, vicepreședintele băncii.

Băncile autohtone contribuie, banca de stat Oschadbank semnând un împrumut de 3 miliarde de hectare de lire sterline (72 de milioane de dolari) cu Naftogaz pentru importuri de gaze pe 9 octombrie.

Cu toate acestea, nu au existat încă anunțuri privind furnizarea de echipamente și apărare aeriană , în ciuda nevoii urgente de a repara și proteja infrastructura vulnerabilă. Multe situri sunt încă neprotejate, deoarece Ucraina nu are capacitatea de apărare aeriană necesară pentru a acoperi țara.

UPDATE 11:33 O femeie a murit, iar alta a fost rănită în urma atacului cu drone la Herson, a transmis Serviciul pentru Situații de Urgență.

În oraș au izbucnit incendii: a ars o casă de locuit cu un singur nivel, o construcție auxiliară și un autoturism.

„Salvatorii au lucrat sub amenințarea constantă a unor noi bombardamente. În pofida pericolului, toate incendiile au fost lichidate!”

UPDATE 10:20 În regiunea Dnipropetrovsk, un tânăr de 19 ani a fost rănit în urma atacului nocturn cu drone rusești, a raportat Serviciul pentru Situații de Urgență.

La Pavlohrad, Kamianske și în comunitatea Slavgorod, după loviturile dronelor, au izbucnit mai multe incendii, iar pompierii le-au stins.

Au fost avariate obiective din domeniul energetic, infrastructura de transport și cea industrială.

Și în comunitatea Mejivska, o dronă a lovit o casă de locuit — incendiul a fost, de asemenea, lichidat.

UPDATE 9:50 În noaptea de 15 octombrie, forțele ruse au atacat cu 113 drone de atac de tip Shahed, Geran și alte tipuri de drone, din direcțiile: Millerovo, Breansk, Kursk, Primorsko-Ahtarsk.

Totuși, atacul aerian a fost respins de trupele de rachete antiaeriene, unitățile de război electronic și sisteme fără pilot, precum și de grupurile mobile de foc.

Conform datelor preliminare, la ora 8:30, apărarea antiaeriană a doborât 86 de drone de tip Shahed, Geran și alte modele, în nordul, sudul și estul țării.

„Au fost înregistrate lovituri ale 26 de drone de atac în 11 locații, precum și căderea resturilor unor drone doborâte într-o altă locație” au transmis Forțele Aeriene.

Instituția menționează că atacul continuă și că în spațiul aerian se mai află câteva drone.

UPDATE 8:20 Noaptea trecută, regiunea Cernihiv a fost din nou atacată de drone de forțele ruse, raportează Serviciul pentru Situații de Urgență.

În raionul Cernihiv, căderea unei drone a provocat un incendiu la unul dintre obiectivele infrastructurii civile.

În raionul Novgorod-Siversk, satul Semenivka, o dronă a lovit o casă de locuit.