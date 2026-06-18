LIVE TEXT Ședința Parlamentului: Gheorghe Ghidora a fost numit în funcția de vicepreședinte al Autorității Naționale pentru Soluționarea Contestațiilor

Astăzi, 18 iunie, are loc ședința Parlamentului. Conform agendei aprobate de Biroul permanent al Legislativului, deputații vor examina 16 proiecte de acte normative.

UPDATE 12:36 La ședința plenară au apărut deficiențe tehnice în cadrul procedurii înregistrării votului.

UPDATE 12:14 Ședința continuă cu proiectul de lege pentru modificarea unor acte normative (Codul urbanismului și construcțiilor și Legea privind Fondul național de dezvoltare a sistemului de documente normative în construcții). Proiectul este prezentat de deputata Victoria Belous.

Deputata Victoria Belous/ Captură de ecran Parlament

„Prin aceste modificări se creează un cadru predictibil şi favorabil investițiilor, reducând semnificativ durata şi costurile procedurilor administrative, fără a compromite cerințele de siguranță, calitate şi protecție a mediului construit. Clarificarea cerințelor privind documentația de proiect asigură un echilibru între simplificarea procedurilor şi menținerea standardelor tehnice, inclusiv în ceea ce priveşte rezistența, securitatea la incendiu şi integrarea urbanistică. Substituirea noțiunii de,,investitor” cu,,solicitant al autorizației de construire” elimină ambiguitățile existente şi aliniază terminologia la practica administrativă, contribuind la o aplicare mai coerentă şi uniformă a legislației”, se arată în nota de fundamentare a proiectului de lege.

UPDATE 12:13 Cu 75 de deputați, în prima și a doua lectură, proiectul de lege pentru ratificarea Amendamentului la Acordul multilateral al autorităților competente pentru schimbul automat de informații privind conturile financiare.

UPDATE 11:55 La fel, Corina Alexa prezintă și proiectul de lege pentru ratificarea Amendamentului la Acordul multilateral al autorităților competente pentru schimbul automat de informații privind conturile financiare.

„Republica Moldova se află în al doilea an de aplicare a AEOI (Schimbul automat de informații privind conturile financiare) în baza Standardului Comun de Raportare (SCR), un mecanism internațional adoptat sub egida OCDE şi utilizat în prezent de peste o sută de jurisdicții. Implementarea AEOI reprezintă una dintre cele mai avansate forme de cooperare fiscală internațională, întrucât permite statelor să primească anual date financiare standardizate despre conturile deținute de rezidenții lor în instituţiile financiare din alte jurisdicții. Prin aceasta, se creează o transparență fiscală fără precedent, reducând posibilitatea ascunderii veniturilor în afara țării şi consolidând capacitatea autorităților fiscale de a preveni şi combate evaziunea transfrontalieră”, se arată în argumentarea oportunității ratificării amendamentului.

UPDATE 11:53 Cu 56 de voturi, a fost aprobat în prima lectură proiectul de lege privind implementarea prevederilor Acordului multilateral al autorităților competente pentru schimbul automat de informații privind conturile financiare, Legea nr. 114/2012 cu privire la serviciile de plată și moneda electronică.

UPDATE 11:48 Corina Alexa, secretară de stat la Ministerul Finanțelor, prezintă proiectul de lege privind implementarea prevederilor Acordului multilateral al autorităților competente pentru schimbul automat de informații privind conturile financiare, Legea nr. 114/2012 cu privire la serviciile de plată și moneda electronică.

Corina Alexa, secretară de stat la Ministerul Finanțelor/ Captură de ecran Parlament

„Proiectul de lege reglementează categorii noi de informații care vor face obiectul schimbului dintre autoritățile competente, care se referă atât la titularii conturilor (informația dacă a fost furnizată o declarație pe proprie răspundere valabilă pentru fiecare persoană raportabilă, rolul/rolurile în temeiul căruia/cărora fiecare persoană raportabilă este o persoană care exercită controlul asupra entității, rolul/rolurile în temeiul căruia/cărora persoana raportabilă este un deținător de participații în capitalurile proprii), cât şi nemijlocit la conturile raportabile (informaţia dacă contul este un cont deținut în comun, precizându-se numărul de titulari ai acestui cont, tipul de cont şi informația dacă contul este un cont preexistent sau un cont nou)”, se arată în nota informativă a proiectului.

UPDATE 11:47 Proiectul de lege privind comparabilitatea comisioanelor aferente conturilor de plăți, schimbarea conturilor de plăți și accesul la conturile de plăți cu servicii de bază, a fost votat în prima lectură de către 69 de deputați.

UPDATE 11:29 Un alt proiect de lege prezentat de către secretara de stat de la Ministerul Finanțelor, Elena Grumeza, vizează comparabilitatea comisioanelor aferente conturilor de plăți, schimbarea conturilor de plăți și accesul la conturile de plăți cu servicii de bază.

Proiectul de lege prevede: aprobarea Listei celor mai reprezentative servicii aferente unui cont de plăți care fac obiectul unui comision de către autoritatea de supraveghere. Aceasta va cuprinde între 10 şi 20 de servicii uzuale oferite de prestatorii de servicii de plată şi va conține termenii şi definițiile pentru fiecare dintre serviciile identificate la nivel național; furnizarea către consumator, înainte de a încheia un contract privind un cont de plăți, a unui document de informare cu privire la comisioane, care să prezinte tarifele şi comisioanele aplicabile pentru toate serviciile incluse în Lista celor mai reprezentative servicii legate de un cont de plăți. Formularul standardizat al acestui document va respecta cerințele de prezentare adoptate de Comisia Europeană.

„Proiectul de lege are ca scop fortificarea cadrului legal pentru consolidarea protecției consumatorilor de servicii financiare şi promovarea incluziunii financiare, prin asigurarea transparenței şi comparabilității comisioanelor aferente conturilor de plăți, facilitarea schimbării acestora şi garantarea accesului la un cont de plăți cu servicii de bază”, se arată în proiectul de lege.

UPDATE 11:28 Proiectul de lege cu privire la contractele de garanție financiară a fost votat în prima lectură de către 63 de deputați.

UPDATE 11:08 Secretara de stat de la Ministerul Finanțelor, Elena Grumeza, prezintă proiectul de lege cu privire la contractele de garanție financiară.

Secretara de stat de la Ministerul Finanțelor, Elena Grumeza/ Captură de ecran Parlament

„Proiectul de lege este elaborat în scopul transpunerii integrale în legislația națională a Directivei 2002/47/CE a Parlamentului European şi a Consiliului din 6 iunie 2002 privind contractele de garanție financiară (în continuare – Directiva 2002/47/CE) şi alinierii la acquisul Uniunii Europene conform Programului național de aderare a Republicii Moldova la Uniunea Europeană pentru anii 2025-2029, aprobat prin Hotărârea Guvernului nr.306/2025 (PNA 2025- 2029),(Cluster 2 ,,Piața internă”, Capitolul 9 „Servicii financiare”, Anexa A, acţ. 50), prevede adoptarea Legii pentru modificarea Legii nr.184/2016 cu privire la contractele de garanție financiară până în iulie, 2026”, se arată în nota informativă a proiectului.

UPDATE 11:05 În lectura a doua, a fost aprobat proiectul de lege privind „salarii minime adecvate”. Proiectul va consolida protecția salariaților prin salarii minime echitabile, care să reflecte costul vieții, productivitatea şi evoluția salariilor, contribuind astfel la reducerea sărăciei în muncă şi la promovarea convergenței sociale ascendente”, se menționează în nota de fundamentare a proiectului de lege.

Documentul prevede că necesitatea modificării cuantumului salariului minim va fi evaluată cel puțin o dată pe an de Guvern împreună cu patronatele și sindicatele. Pentru evaluarea adecvării salariului minim se va lua drept valoare de referință suma echivalentă cu 50% din salariul mediu lunar. Această valoare de referință nu constituie un mecanism automat de stabilire a cuantumului salariului minim, dar permite evaluarea anuală a salariului minim în raport cu evoluția salariilor din economie și contribuie la o mai bună fundamentare a deciziilor de politică salarială, scrie Parlamentul.

Proiectul de lege mai conține prevederi care încurajează negocierile colective la nivel de țară, ramură, teritoriu și unitate, pentru stabilirea unor salarii care să depășească salariul minim legal și să reflecte condițiile economice reale.

UPDATE 11:01 Cu 57 de voturi, Gheorghe Ghidora a fost numit în funcția de vicepreședinte al Autorității Naționale pentru Soluționarea Contestațiilor.

UPDATE 10:54 Ședința continuă cu prezentarea proiectului de hotărâre privind desemnarea lui Gheorghe Ghidora în funcția de vicepreședinte al Autorității Naționale pentru Soluționarea Contestațiilor.

„Candidatul propus, domnul Gheorghe Ghidora, întruneşte condițiile profesionale şi de integritate necesare pentru exercitarea funcţiei, având o experienţă de peste 15 ani în domeniul achizițiilor publice şi soluţionării contestațiilor, inclusiv în cadrul Autorității Naţionale pentru Soluționarea Contestațiilor, precum şi o contribuţie semnificativă la dezvoltarea şi aplicarea cadrului normativ în domeniu”, se arată în nota informativă a proiectului.



Gheorghe Ghidora/ Captură de ecran Parlament

UPDATE 10:53 Deputații au aprobat ordinea de zi cu 61 de voturi.

UPDATE 10:50 Deputatul Alexandru Verșinin a cerut audierea ministrului Afacerilor Externe, Mihai Popșoi, în legătură cu „modul în care ministerul respectă legea cu privire la serviciul diplomatic. Necesitatea acestei audieri este determinată de faptul că au parvenit un șir de semnale, inclusiv din interiorul instituției, care indică o practică sistemică de nerespectare a cadrului legal în gestionarea resurselor umane din diplomație. Printre probleme se numără: desemnarea în funcția de ambasador a unor persoane fără pregătire și studii și nerespectarea termenelor legale de mandat prevăzute pentru ambasadori și personalul diplomatic”, a declarat deputatul. Inițiativa acestuia a întrunit 38 de voturi.

UPDATE 10:41 Deputatul Marcel Cenușă a solicitat audierea ministrului Apărării, Anatol Nosatîi în legătură cu cazurile „tragice și incidente grave în cazărmi”. Inițiativa a întrunit 40 de voturi.

Pe 25 mai 2026, Vitalie Marinuța, care a deținut funcția de ministru al Apărării în perioada 2009–2014, l-a acuzat pe actualul ministru al Apărării, Anatolie Nosatîi, de „tentativă de intimidare, presiune, șantaj și avertisment incompatibil cu funcția publică pe care o deține”. Detalii AICI.

UPDATE 10:36 La fel, Batrîncea a cerut audierea directorului Agenției Proprietății Publice, Roman Cojuhari, în legătură cu activitatea Fabricii de sticlă. Propunerea a întrunit 40 de voturi.

UPDATE 10:31 Vicepreședintele Parlamentului, Vlad Batrîncea, a propus lansarea unei campanii de informare despre riscurile fenomenului fraudelor telefonice și online. Lilian Carp, președintele Comisiei parlamentare securitate națională, apărare și ordine publică, a declarat că urmează să fie prezentat un raport cu recomandări întocmit de către comisia parlamentară. Inițiativa lui Batrîncea a întrunit 40 de voturi.

UPDATE 10:27 Deputatul Vladimir Odnostalco a propus includerea pe ordinea de zi audierea ministrei Muncii și Protecției Sociale în legătură cu „creșterea vârstei de pensionare”. Propunerea a întrunit 39 de voturi.

UPDATE 10:20 Președintele Parlamentului, Igor Grosu a declarat că „peste 800 de primării sunt implicate în proces, iar circa 180 de clustere au fost formate (…) Știm că nu este un proces ușor, dar mă bucur că primarii pun pe primul loc bunăstarea oamenilor”.

UPDATE 10:14 La debutul ședinței și-au înregistrat prezența 99 de deputați.

Cinci dintre proiectele incluse pe agendă sunt marcate cu sigla Uniunii Europene, fiind parte a procesului de aliniere a cadrului legislativ național la acquis-ul comunitar. Este vorba despre inițiativa legislativă menită să garanteze drepturile persoanelor cu statut de șomer care se deplasează în state membre ale Uniunii Europene, în țările Spațiului Economic European și în statele semnatare ale Acordului Schengen, precum și ale membrilor familiilor acestora. Va fi supus dezbaterilor proiectul de lege privind salariile minime, precum și proiectul privind comparabilitatea comisioanelor aferente conturilor de plăți, schimbarea conturilor de plăți și accesul la conturile de plăți cu servicii de bază. Deputații vor mai examina modificări la Legea cu privire la contractele de garanție financiară și proiectul privind administrarea și utilizarea drumurilor publice.

Parlamentul urmează să ratifice și mai multe acorduri internaționale. Printre acestea figurează Acordul de împrumut dintre Republica Moldova și Banca Internațională pentru Reconstrucție și Dezvoltare în vederea realizării Programului de operațiuni pentru politici de creștere rezilientă programatică a Republicii Moldova, precum și Amendamentul la Acordul multilateral al autorităților competente pentru schimbul automat de informații privind conturile financiare. Deputații vor mai examina două convenții internaționale în domeniul maritim, menite să contribuie la protecția mediului și la consolidarea siguranței navigației: Convenția de la Hong Kong privind reciclarea sigură și ecologică a navelor și Convenția de la Nairobi privind îndepărtarea epavelor.

Pe ordinea de zi mai figurează proiecte ce vizează acordarea unor facilități pentru instalarea sistemelor de stocare a energiei electrice, instituirea obligației de creare a stocurilor de gaze naturale și în regiunea transnistreană, extinderea categoriilor de date incluse în schimbul automat de informații privind conturile financiare, protecția copilului și executarea hotărârilor privind exercitarea drepturilor părintești, precum și identificarea și înregistrarea animalelor. De asemenea, Parlamentul va examina proiectul de hotărâre privind desemnarea în funcția de vicepreședinte al Autorității Naționale pentru Soluționarea Contestațiilor a lui Gheorghe Ghidora.