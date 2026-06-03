LIVE TEXT Regiunea Sumî, atacată: un mort și 18 răniți, dintre care 4 copii. Război în Ucraina, ziua 1561

UPDATE 08:23 Armata rusă a lansat atacuri asupra raioanelor Sumî, Șostka, Ohtîrka și Konotop din regiunea Sumî.

În comunitatea Hlukhiv, un bărbat de 72 de ani a murit în urma atacului unei drone inamice asupra unei mașini. De asemenea, un băiețel de 5 luni a fost rănit în urma lovirii unei case de locuit de către o dronă. O altă dronă a lovit un microbuz, rănind cinci persoane: un bărbat și trei femei.

În comunitatea Kirikivska, o femeie localnică în vârstă de 85 de ani a fost rănită după ce o dronă a lovit o casă privată.

În comunitatea Krasnopil, un bărbat a fost rănit în urma unui atac cu o dronă. De asemenea, o femeie de 88 de ani a fost rănită după ce o bombă ghidată a lovit o clădire de locuințe.

În comunitatea Sumsk, opt civili au fost răniți în urma atacurilor rusești: trei minori, patru femei și un bărbat.