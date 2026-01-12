LIVE TEXT „Pentru a doua zi consecutiv, inamicul a atacat infrastructura critică din regiunea Jitomir”, declară un oficial ucrainean. Război în Ucraina, ziua 1419

UPDATE 12:15 Trupele rusești au atacat, din nou, infrastructura critică din regiunea Jitomir, a raportat Vitalii Bunechko, șeful Administrației Militare Regionale Jitomir.

„Pentru a doua zi consecutiv, inamicul a atacat infrastructura critică din regiunea Jitomir. Datorită acțiunilor profesionale ale pompierilor, incendiile provocate de atacurile inamice au fost localizate rapid”, a declarat Bunechko.

Potrivit acestuia, serviciile de urgență lucrează în teritoriu pentru a elimina consecințele. Procurorii ucraineni înregistrează crimele de război ale Rusiei. Șeful regiunii a adăugat că companiile energetice continuă lucrările de reparații pentru a restabili alimentarea cu energie electrică.

Anterior, armata rusă a atacat instalațiile de infrastructură critică din regiunea Jitomir, rănind doi lucrători din domeniul energeticii.

UPDATE 10:54 Armata rusă a lansat 156 de drone asupra regiunilor ucrainene. Forțele de apărare ale Ucrainei au neutralizat 135 dintre acestea, scrie Hromadske.

Potrivit primarului orașului Kiev, Vitali Klitschko, o dronă a lovit o clădire nerezidențială din regiunea Solomianski, declanșând un incendiu.

În aceeași zonă, mai multe resturi de dronă au căzut lângă o clădire rezidențială. Unda de șoc a spart geamurile, declanșând și acolo un incendiu.

Trupele rusești au atacat infrastructura civilă din orașul Novhorod-Siverskyi din regiunea Cernihiv, potrivit lui Oleksandr Seliverstov, șeful administrației militare a regiunii.

„Cernihivoblenergo” a raportat că o instalație electrică cheie a fost lovită, provocând pene de curent în mai multe zone populate.

UPDATE 9:28 Guvernul britanic anunță proiectul „Nightfall”, o rachetă balistică tactică, dezvoltată special pentru a fi furnizată Ucrainei în termen de un an de zile. Aceasta ar urma să aibă o rază de până la 500 km, ceea ce înseamnă că ar fi capabilă să lovească Moscova. „În loc să negocieze pacea la modul serios, Putin escaladează războiul său ilegal”, a explicat ministrul britanic al Apărării.



Ministerul Apărării a făcut anunțul duminică 11 ianuarie, precizând că trei echipe ale unor firme concurente din industria militară au semnat și au primit comanda încă de pe 19 decembrie 2025, cu termen limită pentru primirea propunerilor de dezvoltare a rachetelor „Nightfall” pe 9 februarie 2026. Contractul de dezvoltare va fi atribuit în martie, iar primele rachete ar urma să fie livrate în termen de 12 luni. Firmelor britanice li se oferă un contract de 9 milioane de lire sterline pentru proiectarea, dezvoltarea și furnizarea primelor trei rachete pentru lansări de testare.



Caietul de sarcini prevede o rachetă balistică, lansată de la sol, cu o rază de 500 km și capabilă să transporte un focos convențional de 200 de kg.

Conform comunicatului, vehiculul de lansare trebuie să poată avea cel puțin două rachete și „să asigure lansarea în siguranță în condiții de amenințare tactică ridicată a întregii muniții în termen de 15 minute de la oprirea la poziția de tragere. După lansare, echipajul trebuie să poată părăsi zona în termen de 5 minute”.

De asemenea, firma care câștigă contractul ar trebui să asigure producția a cel puțin 10 rachete pe lună, cu perspectiva extinderii ulterioare a producției.

Secretarul britanit al Apărării, John Healey, a declarat că „atacurile de joi (n.r – 8 ianuarie, când Rusia a folosit din nou racheta „Oreșnik”) demonstrează că Putin crede că poate acționa cu impunitate, vizând zone civile cu arme avansate. În loc să negocieze serios pacea, el își escaladează serios războiul ilegal. (…) Nu vom tolera asta, motiv pentru care suntem hotărâți să punem arme de ultimă generație în mâinile ucrainenilor”.

UPDATE 8:50 Armata rusă a atacat Odesa. În urma bombardamentului, o instalație de infrastructură și clădiri rezidențiale au fost avariate, electricitatea a fost întreruptă într-o parte a orașului, iar două persoane sunt rănite, a raportat șeful Administrației Militare din Odesa, Serhii Lisak.

„În urma atacului inamic, o instalație de infrastructură a fost avariată. Electricitatea lipsește într-o parte a orașului”, a scris Lisak.

Potrivit oficialului, o casă privată a fost distrusă, iar alte patru au fost avariate.

Anterior, pe 8 ianuarie, o parte din Odesa a rămas fără electricitate din cauza unei situații de urgență.