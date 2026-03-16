LIVE TEXT Patru răniți în Sumă, după un atac rusesc. Război în Ucraina, ziua 1482

UPDATE 16:32 Trupele ruse au lovit carosabilul uneia dintre străzile din Sumî, a informat Serviciul de Situații de Urgență din regiunea Sumî. Au fost lovite câteva autovehicule civile. De asemenea, au fost avariate clădiri de locuințe. Conform informațiilor preliminare, se cunoaște despre patru victime.

UPDATE 12:55 Forțele ruse au atacat localitatea Zaițevska din regiunea Dnipropetrovsk. Două persoane au fost ucise în urma bombardamentului, iar printre răniți se află și copii, a raportat Alexander Ganza, șeful administrației militare regionale.

Atacul a avariat o școală și a distrus 10 locuințe private. Echipele de salvare au recuperat cadavrele celor două victime de sub dărâmături.

Se știe, de asemenea, că șapte persoane au fost rănite în atac. Trei dintre ele au fost spitalizate. Celelalte victime vor primi tratament ambulatoriu, printre ele se află două fete în vârstă de 8 și 17 ani și un băiat de 17 ani.

UPDATE 10:15 Deasupra mai multor regiuni din Federația Rusă au fost observate drone. În urma unui atac nocturn asupra regiunii Krasnodar din Rusia, a izbucnit un incendiu pe teritoriul bazei petroliere din orașul Labinsk, scrie hromadske, citând Centrul de operațiuni al regiunii Krasnodar din Federația Rusă.

Pe rețelele de socializare s-a răspândit un videoclip cu coloane negre de fum care se ridicau deasupra bazei petroliere. Pentru stingerea incendiului au fost mobilizate patru echipaje, personalul unităților de pompieri și salvatori, precum și specialiști ai Ministerului Situațiilor de Urgență al Federației Ruse din regiunea Krasnodar.

Conform informațiilor preliminare, nu există victime.

De asemenea, de câteva nopți la rând, dronele atacă capitala Rusiei. Primarul Moscovei, Serghei Sobianin, a declarat că, în ultimele două zile, forțele de apărare aeriană au distrus aproximativ 250 de drone chiar în timpul apropierii de oraș și la a doua linie de apărare către Moscova.

UPDATE 08:32 Trupele ruse au bombardat pe parcursul nopții zona rezidențială a orașului Zaporijjea, a anunțat șeful administrației regionale, Ivan Fedorov.

Până la această oră, se știe despre trei persoane rănite în urma atacurilor nocturne. este vorba despre un tânăr de 18 ani și două femei în vârstă de 48 și 81 de ani.

În urma atacurilor, în oraș a izbucnit un incendiu, iar peste 7500 de consumatori au rămas fără curent electric.