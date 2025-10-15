LIVE TEXT O femeie a murit, iar alta a fost rănită după atacul cu drone de noaptea trecută. Război în Ucraina, ziua 1330

UPDATE 13:25 Rusia a atacat o centrală termoelectrică și a lansat trei atacuri masive asupra infrastructurii de producție de gaze din Ucraina în ultima săptămână, a declarat Serhii Koretskyi, directorul general al gigantului petrolier și gazier de stat ucrainean Naftogaz, pe Facebook, pe 15 octombrie, scrie presa ucraineană.

Rachetele și dronele rusești au avariat infrastructura de gaze din regiunile Harkiv, Sumî și Cernihiv, în timp ce dronele au lovit centrala, în contextul în care Moscova își intensifică atacurile asupra instalațiilor energetice ale Ucrainei, iar temperaturile scad.



Noul val de atacuri vine la câteva zile după ce atacurile rusești din 3 și 5 octombrie au distrus aproximativ 60% din producția de gaze a Ucrainei .



„Armata rusă comit noi acte de terorism, care vizează exclusiv privarea Ucrainei de gaze, căldură și lumină în această iarnă”, a scris Koretskyi, adăugând că firma va „restaura totul”.



Ucraina contactează în prezent partenerii pentru apărare aeriană suplimentară, echipamente energetice și finanțare pentru importurile de gaze.

Țara aflată în dificultate are nevoie de cel puțin 13,2 miliarde de metri cubi în instalațiile sale de depozitare a gazelor pentru iarnă și ar putea solicita importuri din SUA și Norvegia. Întrucât o delegație ucraineană vizitează în prezent Washingtonul pentru a se întâlni cu oficiali de nivel înalt și pentru reuniunea anuală a Fondului Monetar Internațional, prim-ministrul Ucrainei, Iulia Svyrydenko, a declarat că aceștia ridică problema protejării și sprijinirii sectorului energetic „la fiecare reuniune”.

„Explicăm în detaliu partenerilor consecințele recentelor atacuri rusești asupra instalațiilor noastre energetice. Lucrăm la atragerea de noi resurse și sprijin”, a scris aceasta pe Telegram.

În urma unei vizite urgente la Kiev săptămâna trecută, Banca Europeană pentru Reconstrucție și Dezvoltare (BERD) pregătește în prezent un nou pachet de 500 de milioane de euro (580 de milioane de dolari) cu Naftogaz pentru importuri de gaze de urgență, a declarat banca pentru Kyiv Independent pe 14 octombrie.

„Intenționăm să suplimentăm acest pachet cu fonduri suplimentare furnizate de partenerii internaționali ai Ucrainei, deoarece altfel ar acoperi doar o fracțiune din nevoi”, a declarat Matteo Patrone, vicepreședintele băncii.

Băncile autohtone contribuie, banca de stat Oschadbank semnând un împrumut de 3 miliarde de hectare de lire sterline (72 de milioane de dolari) cu Naftogaz pentru importuri de gaze pe 9 octombrie.

Cu toate acestea, nu au existat încă anunțuri privind furnizarea de echipamente și apărare aeriană , în ciuda nevoii urgente de a repara și proteja infrastructura vulnerabilă. Multe situri sunt încă neprotejate, deoarece Ucraina nu are capacitatea de apărare aeriană necesară pentru a acoperi țara.

UPDATE 11:33 O femeie a murit, iar alta a fost rănită în urma atacului cu drone la Herson, a transmis Serviciul pentru Situații de Urgență.

În oraș au izbucnit incendii: a ars o casă de locuit cu un singur nivel, o construcție auxiliară și un autoturism.

„Salvatorii au lucrat sub amenințarea constantă a unor noi bombardamente. În pofida pericolului, toate incendiile au fost lichidate!”

UPDATE 10:20 În regiunea Dnipropetrovsk, un tânăr de 19 ani a fost rănit în urma atacului nocturn cu drone rusești, a raportat Serviciul pentru Situații de Urgență.

La Pavlohrad, Kamianske și în comunitatea Slavgorod, după loviturile dronelor, au izbucnit mai multe incendii, iar pompierii le-au stins.

Au fost avariate obiective din domeniul energetic, infrastructura de transport și cea industrială.

Și în comunitatea Mejivska, o dronă a lovit o casă de locuit — incendiul a fost, de asemenea, lichidat.

UPDATE 9:50 În noaptea de 15 octombrie, forțele ruse au atacat cu 113 drone de atac de tip Shahed, Geran și alte tipuri de drone, din direcțiile: Millerovo, Breansk, Kursk, Primorsko-Ahtarsk.

Totuși, atacul aerian a fost respins de trupele de rachete antiaeriene, unitățile de război electronic și sisteme fără pilot, precum și de grupurile mobile de foc.

Conform datelor preliminare, la ora 8:30, apărarea antiaeriană a doborât 86 de drone de tip Shahed, Geran și alte modele, în nordul, sudul și estul țării.

„Au fost înregistrate lovituri ale 26 de drone de atac în 11 locații, precum și căderea resturilor unor drone doborâte într-o altă locație” au transmis Forțele Aeriene.

Instituția menționează că atacul continuă și că în spațiul aerian se mai află câteva drone.

UPDATE 8:20 Noaptea trecută, regiunea Cernihiv a fost din nou atacată de drone de forțele ruse, raportează Serviciul pentru Situații de Urgență.

În raionul Cernihiv, căderea unei drone a provocat un incendiu la unul dintre obiectivele infrastructurii civile.

În raionul Novgorod-Siversk, satul Semenivka, o dronă a lovit o casă de locuit.