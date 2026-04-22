LIVE TEXT Numărul persoanelor rănite în atacul rusesc asupra regiunii Harkiv a crescut la 11. Război în Ucraina, ziua 1519

UPDATE 08:26 Numărul persoanelor rănite în urma atacului masiv al armatei ruse împotriva raionului Bogoduhiv, regiunea Harkiv, a crescut la 11, anunță Serviciul de Urgență de Stat al Ucrainei.

„Pe 21 aprilie, inamicul a lansat un atac masiv cu drone asupra localităților din comunitățile Bogoduhiv și Zolochiv. Au fost lovite obiecte ale infrastructurii civile, precum și sectorul privat. În urma loviturilor, au izbucnit patru focare de incendiu. Au fost avariate întreprinderi civile, clădiri administrative, unități comerciale și locuințe private”, a subliniat Serviciul într-o postare pe Facebook.