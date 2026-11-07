LIVE TEXT Noaptea trecută, Ucraina a fost atacată cu mai multe rachete și peste 170 de drone. Război în Ucraina, 1718

UPDATE 9:15 În noaptea de 6 spre 7 noiembrie, forțele ruse au lansat un atac combinat asupra Ucrainei, utilizând rachete Iskander-M, Zircon, KN-23 și S-400 (lansate din regiunile Breansk și Voronej, Rusia), precum și 172 de drone de atac de tip Shahed (dintre care 137 cu reacție), Gerbera și drone-momeală de tip „Parodia” (din direcțiile Millerovo, Orel, Kursk, Primorsko-Ahtarsk – Rusia, teritoriile temporar ocupate din Donețk și Crimeea – Gvardiiske și Ciuda).

Forțele Aeriene de Apărare au precizat că principala direcție a atacului a fost regiunea Kiev.

„Atacul aerian a fost respins de aviație, trupele de rachete antiaeriene, unitățile de război electronic și sistemele fără pilot, precum și de grupurile mobile de foc ale Forțelor de Apărare ale Ucrainei.”

Potrivit datelor preliminare, până la ora 09:00, apărarea antiaeriană a doborât sau neutralizat patru rachete Iskander-M, Zircon, KN-23 și S-400, precum și 149 de drone inamice de tip Shahed (dintre care 117 cu reacție), Gerbera și alte tipuri de drone.

„Mai multe drone de atac se află încă în aer, iar operațiunile de apărare antiaeriană continuă. Autoritățile îndeamnă populația să nu ignore alertele aeriene”, au menționat Forțele.

Au fost înregistrate lovituri ale mijloacelor de atac aerian ale inamicului în 24 de locații, precum și căderi de resturi ale dronelor doborâte în alte 10 locații.