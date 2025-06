LIVE TEXT Zelenski s-a întâlnit cu Regele Charles. Război în Ucraina, ziua 1216

UPDATE 19:15 Președintele Volodimir Zelenski s-a întâlnit luni cu Regele Charles în timpul unei vizite oficiale în Regatul Unit, relatează Reuters.



Zelenski s-a întâlnit cu Regele Charles la Castelul Windsor, înainte de reuniunile politice din cursul zilei. Cei doi și-au strâns mâinile în fața camerelor de luat vederi în cadrul celei de-a treia întâlniri din acest an și a celui mai recent gest de sprijin al lui Charles și al Marii Britanii pentru Ucraina.

Președintele ucrainean se va întâlni ulterior cu prim-ministrul Keir Starmer și cu președinții celor două camere ale Parlamentului.

Președintele va discuta, de asemenea, cu personalul militar ucrainean care este instruit în Marea Britanie și cu reprezentanți ai grupurilor de reflecție.

UPDATE 16:30 Două persoane au fost ucise și alte 12 rănite în Bilhorod-Dnistrovskîi, regiunea Odesa, ca urmare a unui atac cu rachete rusești. Șeful Administrației militare regionale din Odesa, Oleg Kiper, a anunțat acest lucru într-un mesaj Telegram.

De asemenea, se știe că cel puțin douăsprezece persoane sunt rănite. Trei dintre victime sunt în stare gravă. Restul răniților, inclusiv doi adolescenți, sunt în stare moderată.

UPDATE 14:00 Președintele Volodimir Zelenski a subliniat luni, 23 iunie, ipocrizia Rusiei pentru că a descris atacurile americane asupra Iranului drept „încălcări flagrante ale dreptului internațional”, cu doar câteva ore înainte de a lansa încă un atac mortal în masă cu rachete și drone asupra Ucrainei, transmite The Kyiv Independent.

Moscova a condamnat pe 22 iunie recentele atacuri americane asupra instalațiilor nucleare iraniene.

În noaptea de 23 iunie, un atac cu rachete și drone rusești asupra Kievului a ucis cel puțin 7 persoane și a rănit alte zeci, inclusiv copii.

Atacul a fost unul dintre cele mai mari atacuri aeriene asupra capitalei din acest an, cu 368 de arme aeriene lansate, inclusiv 159 de drone Shahed de fabricație iraniană și 16 rachete, potrivit Forțelor Aeriene ale Ucrainei.

After the strikes on Iran's nuclear program facilities, there was a lot of uproar from Moscow — the Russian leadership performatively condemned the “missile-and-bomb” actions. Today, Moscow is silent after the Russian army carried out a completely cynical strike using… pic.twitter.com/xq6TUsfWM2