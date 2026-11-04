LIVE TEXT Zelenski: Ucraina se confruntă cu o „lipsă cronică” de rachete interceptoare pentru sistemele Patriot. Război în Ucraina, ziua 1715

UPDATE 19:59 Președintele Ucrainei, Volodimir Zelenski, a discutat cu ministrul german al Apărării, Boris Pistorius, despre accelerarea livrărilor de rachete PAC-2, de fabricație germană, destinate sistemelor de apărare antiaeriană Patriot. Liderul de la Kiev a invocat o „lipsă cronică de rachete interceptoare”, în special în contextul atacurilor rusești asupra infrastructurii critice din Ucraina.

Zelenski a precizat că l-a informat pe oficialul german despre situația atacurilor rusești asupra infrastructurii din aproape toate regiunile țării.

„În fiecare zi au loc foarte multe atacuri asupra sectorului nostru energetic, iar situația în ceea ce privește rachetele balistice este deosebit de dificilă din cauza lipsei cronice de rachete interceptoare pentru sistemul Patriot. Este important să găsim noi soluții care să contribuie la protejarea vieților omenești”, a scris președintele ucrainean.

Zelenski a menționat că există deja un contract pentru achiziționarea rachetelor PAC-2 de fabricație germană, pentru următorii doi ani, iar părțile discută despre urgentarea livrărilor.

Potrivit liderului de la Kiev, accelerarea acestora ar ajuta semnificativ Ucraina să facă față sezonului rece.

UPDATE 18:16 Bilanțul atacului aerian rusesc asupra satului Komîșuvaha, din regiunea Zaporijjea, a ajuns la 40 de morți. Operațiunile de căutare și salvare continuă pentru a treia zi, scrie Kyiv Independent.

Forțele ruse au atacat localitatea pe 2 noiembrie, lovind cu bombe aeriene o clădire a unei școli care era folosită drept centru de distribuire a ajutoarelor umanitare. Rusia ar fi utilizat o bombă aeriană FAB-3000, cu o greutate de trei tone, care conține peste 1000 de kilograme de explozibil și are o rază de distrugere de până la 250 de metri.

Președintele Ucrainei, Volodimir Zelenski, a declarat pe 4 noiembrie că 40 de persoane au fost confirmate decedate, însă unele dintre cadavre nu au fost încă identificate. Potrivit acestuia, peste 30 de persoane ar putea fi în continuare prinse sub dărâmături.

Salvatorii, inclusiv echipele canine și specialiștii Serviciului de Stat pentru Salvare Minieră, continuă operațiunile de căutare, a anunțat Serviciul de Stat pentru Situații de Urgență al Ucrainei.

Zelenski a descris operațiunea de salvare drept „foarte dificilă” și „extrem de complicată”, în condițiile în care persistă riscul unor noi atacuri rusești.

Potrivit președintelui ucrainean, în dimineața zilei de 2 noiembrie, forțele ruse au lansat mai multe atacuri cu bombe aeriene asupra localității Komîșuvaha. Prima lovitură a vizat școala în care localnicii se adunaseră pentru a primi ajutoare umanitare. Ulterior, trupele ruse ar fi lansat alte nouă bombe asupra unui adăpost în care se refugiaseră oamenii, a afirmat Zelenski.

„Forțele ruse nu puteau să nu știe că locuitorii rămași în Komîșuvaha primeau acolo ajutor umanitar în fiecare săptămână”, a declarat liderul de la Kiev.

Potrivit Serviciului de Stat pentru Situații de Urgență, salvatorii și polițiștii ajunseseră la fața locului când a apărut amenințarea unui nou atac. Aceștia s-au adăpostit, însă forțele ruse au lovit din nou aceeași zonă. Printre victime se numără și doi salvatori, Denis Konovalenko și Oleksii Sushchevskyi, ambii în vârstă de 44 de ani, a anunțat serviciul ucrainean.

Atacul a distrus o sală de sport, o anexă și o autospecială de pompieri, iar clădirea școlii a fost avariată.

„Amploarea tragediei este îngrozitoare. În spatele fiecărui număr se află o viață omenească, o familie care și-a pierdut apropiații sau care încă așteaptă vești despre ei”, a declarat guvernatorul regiunii, Mykhailo Semikin.

Zelenski a mai afirmat că reacția comunității internaționale la ceea ce a numit un „atac nebunesc” asupra localității Komîșuvaha a fost foarte slabă.

UPDATE 16:45 În regiunea Volîn, o instalație de infrastructură energetică a fost ținta unui atac rusesc în seara zilei de 3 noiembrie. După cum a notat șeful administrației regionale, Roman Romanîuk, din această cauză, într-o mare parte a regiunii au apărut întreruperi în alimentarea cu energie electrică. Până în dimineața zilei de azi, situația s-a stabilizat. Toate localitățile sunt alimentate cu energie electrică.

Administrația Regională din Ternopil a informat, de asemenea, că o dronă a lovit o instalație din infrastructura energetică.

În regiunea Kirovohrad, infrastructura energetică a fost, de asemenea, ținta dronelor, a declarat șeful Administrației Regionale, Andrei Raikovici. În plus, au fost avariate o casă particulară și utilajele unei întreprinderi agricole.

În regiunea Rivne, trupele ruse au încercat să lovească infrastructura energetică, a transmis guvernatorul regiunii Olexandr Kovali.

UPDATE 15:00 Președintele Ucrainei a decorat-o pe prima doamnă a SUA, Melania Trump, cu Ordinul Prințesei Olga de gradul I.

Conform Decretului privind decorarea, publicat pe site-ul Oficiului Președintelui Ucrainei, distincția a fost acordată „pentru contribuția personală semnificativă la sprijinul umanitar acordat Ucrainei, precum și pentru activitatea activă în domeniul apărării drepturilor omului și al carității, menite să salveze copiii și cetățenii ucraineni afectați de agresiunea rusă, deportați ilegal și strămutați forțat din teritoriile Ucrainei ocupate temporar de Federația Rusă”.

De asemenea, distincția „Inima de Aur” i-a fost acordată lui Mark Beckman — consilier special principal al primei doamne a SUA.

La sfârșitul lunii octombrie, prin intermediul Melaniei Trump și al Papei Leon al XIV-lea, Rusia și Ucraina au convenit asupra unui armistițiu local în Oleșkî, regiunea Herson, pentru a permite evacuarea locuitorilor.

Printre cavalerii Ordinului Prințesei Olga de gradul I se numără o serie de politicieni și demnitari străini, printre care președinta Moldovei, Maia Sandu, prim-ministra Danemarcei, Mette Frederiksen, fosta prim-ministră a Letoniei, Evika Silina, și președinta Parlamentului European, Roberta Metsola.

UPDATE 12:00 În urma atacurilor rusești asupra regiunii Jîtomîr din noaptea trecută, au izbucnit incendii la obiectivele de infrastructură critică din raioanele Jîtomîr, Korosten și Jiahel. De asemenea, au luat foc o clădire de locuit și iarba uscată. Au fost avariate un autoturism, acoperișul și geamurile unei clădiri de locuit.

„Din cauza riscului unor noi atacuri, echipele de intervenție au fost nevoite să părăsească de mai multe ori locurile de intervenție. În prezent, toate incendiile au fost stinse”, a raportat Serviciul pentru Situații de Urgență al Ucrainei.

UPDATE 09:00 Rusia a lansat atacuri asupra infrastructurii critice din regiunea Kirovohrad. Potrivit Serviciului pentru Situații de Urgență al Ucrainei, în raioanele Kropîvnîtțîi și Oleksandria au izbucnit incendii în trei locații. În prezent, toate incendiile au fost stinse”.

De asemenea, într-una dintre comunitățile din raionul Novoukrainsk a fost avariată o locuință privată, iar în raionul Oleksandriia — șase utilaje aflate pe teritoriul unei întreprinderi agricole.

Nu au fost înregistrați morți sau răniți.