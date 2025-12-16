LIVE TEXT Marea Britanie va oferi Ucrainei echipamente militare destinate apărării aeriene, în valoare de 600 de milioane de lire sterline. Război în Ucraina, ziua 1391

UPDATE 15:35 Marea Britanie va oferi Ucrainei echipamente militare destinate apărării aeriene, în valoare de 600 de milioane de lire sterline pentru a ajuta la protejarea ucrainenilor în lunile de iarnă, a anunțat secretarul britanic al Apărării, John Healey, la începutul reuniunii Grupului de Contact pentru Apărare din Ucraina, desfășurată prin legătură video, relatează un corespondent Ukrinform.

„Apărarea aeriană este o prioritate absolută. Așadar, astăzi, pot confirma cea mai mare investiție anuală a Regatului Unit în apărarea aeriană pentru Ucraina, de 600 de milioane de lire sterline, mii de sisteme de apărare aeriană, rachete și turele automate pentru a doborâ drone”, a declarat Healey.

El a adăugat că Regatul Unit va începe producția noilor drone interceptoare Octopus, care vor fi oferite Ucrainei.

„Misiunea noastră este clară. Sprijiniți lupta astăzi, asigurați pacea mâine. Și dacă Putin alege să continue acest război și anul viitor, un mesaj către Moscova este clar. Vom deveni doar mai puternici, mai uniți și vom pune la dispoziția luptătorilor ucraineni și mai multe echipamente în cursul anului 2026”, a concluzionat el.

Astăzi, 16 decembrie, are loc cea de-a 32-a reuniune a Grupului de Contact pentru Apărare din Ucraina prin legătură video, în cadrul căreia ministrul ucrainean al Apărării, Denis Shmîhal, va informa aliații cu privire la situația actuală de pe câmpul de luptă și la nevoile cheie ale Ucrainei.

UPDATE 14:00 Moscova a respins propunerea de încetare a focului în timpul Crăciunului. Acest lucru a fost declarat de Dmitri Peskov, secretarul de presă al președintelui rus, citat de Interfax.

„Vrem pace. Nu vrem un armistițiu pentru a oferi Ucrainei un răgaz și a pregăti continuarea războiului. Problema acum este dacă vom ajunge la un acord, așa cum spune președintele SUA, Donald Trump, sau nu. Dacă ucrainenii încep să fie dominați de dorința de a înlocui ajungerea la un acord cu soluții instantanee, neviabile, atunci este puțin probabil să fim pregătiți să participăm”, a spus Peskov.

Președintele ucrainean, Volodimir Zelenski a susținut anterior propunerea cancelarului german, Friedrich Merz pentru un armistițiu de Crăciun. El a spus că ideea unui armistițiu de Crăciun a fost discutată în timpul negocierilor cu partea americană, iar SUA au susținut această intenție.

UPDATE 12:50 Președintele ucrainean, Volodimir Zelenski a declarat că Ucraina nu va recunoaște teritoriul Donbas ca teritoriu rusesc – nici de jure, nici de facto, El a făcut această declarație în timpul unei conversații cu jurnaliștii, citat de RBC-Ucraina.

Președintele a declarat că Statele Unite propun crearea unei zone economice libere în Donbas și „încearcă să găsească un compromis” cu privire la acest teritoriu. Potrivit lui Zelenski, problema teritoriului a fost ridicată în timpul negocierilor cu partea americană, dar a subliniat că Ucraina nu va recunoaște teritoriile confiscate de Rusia ca fiind rusești.

„Nu vom recunoaște Donbasul, partea ocupată temporar, ca teritoriu rusesc, nici de jure, nici de facto. Cu toate acestea, vom discuta problema teritorială. Știți, este o problemă cheie; nu avem încă un consens pe această temă”, a declarat el.

Politico a relatat anterior că SUA cer ca Ucraina să se retragă din teritoriul neocupat al regiunii Donețk „într-un fel sau altul” ca parte a unui potențial acord de pace, lucru pe care și Rusia îl dorește.

Totodată, președintele ucrainean a explicat că Ucraina nu are în vedere transferul niciunuia dintre teritoriile sale, deoarece nici legislația națională, nici cea internațională nu permit acest lucru.

UPDATE 10:40 Președintele Ucrainei, Volodimir Zelenski a declarat că susține ideea cancelarului german Friedrich Merz de a introduce un armistițiu de Crăciun.

„Friedrich a propus într-adevăr această idee. Și astăzi a anunțat-o atât oficial, cât și în timpul conversațiilor noastre. Statele Unite susțin această idee. În calitate de președinte, cu siguranță susțin această idee. Cred că un armistițiu energetic este, de asemenea, normal și vom susține orice armistițiu. Susținem atât Europa, cât și Statele Unite ale Americii în demersurile lor de a pune capăt războiului”, a spus Zelenski, răspunzând la o întrebare a unui corespondent Ukrinform.

Zelenski a menționat că multe lucruri „în acest sens depind de voința politică a Rusiei, dar aș dori să spun separat că multe lucruri depind și de munca noastră asupra documentelor”, a remarcat președintele ucrainean.

Ieri, 15 decembrie, în timpul unei conversații cu presa împreună cu Volodimir Zelenski, cancelarul german Friedrich Merz a declarat că există „o șansă mică, dar reală”, pentru un armistițiu în Ucraina. Întrebat dacă se poate realiza un armistițiu înainte de Crăciun, Merz a răspuns că depinde în întregime de Rusia. El a cerut părții ruse să „înceteze teroarea împotriva populației ucrainene pașnice, cel puțin în timpul sărbătorilor, ceea ce ar putea duce în cele din urmă la începerea negocierilor pentru un armistițiu autentic”, a declarat cancelarul german.

8:20 În noaptea de 16 decembrie, trupele rusești au atacat Zaporijia cu drone de atac. Una dintre ele a lovit un bloc de locuit, a raportat Ivan Fedorov, șeful Comandamentului Operațiunilor Speciale din Zaporijia.

Potrivit acestuia, atacul rusesc a provocat un incendiu la două etaje ale clădirii civile. Locuitorii etajelor superioare au fost evacuați.

Trei persoane au fost rănite, dintre care un bărbat a suferit răni de șrapnel, iar o femeie a suferit intoxicație cu monoxid de carbon.

Peste 50 de salvatori au fost la datorie pentru a stinge incendiul, scrie sursa citată.