UPDATE 16:43 Peste zece voluntari străini ai Armatei Ucrainene au murit în iulie în timpul bombardamentului centrului de instruire din regiunea Kirovograd. Informația a fost publicată de ziarul american The New York Times (NYT), citat de novosti.dn.ua.

Printre cei morți se aflau voluntari din SUA, Columbia, Taiwan, Danemarca și alte țări, au declarat jurnaliștilor reprezentanții armatei ucrainene.

Potrivit publicației, armata rusă a lansat atacul asupra taberei de instrucție din apropierea orașului Kropivnitski pe 21 iulie. Racheta rusă a lovit clădirea cantinei, în timp ce militarii luau masa.

Unul dintre interlocutorii NYT, un recrut american din Florida, a povestit că, după bombardament, a văzut cel puțin 15 morți și peste 100 de răniți.

Armata ucraineană a confirmat publicației faptul că a avut loc un bombardament, fără a dezvălui detalii.

UPDATE 14:55 Un atac aerian rus din dimineața zilei de 12 august a luat viața a doi civili din orașul Konstantinovka, regiunea Donețk, și a avariat locuințe, potrivit șefului administrației militare a orașului, Serghei Gorbunov.

„Astăzi, în urma unui atac aerian inamic cu o bombă aeriană ghidată FAB-250, au murit doi civili. Oamenii au suferit răni incompatibile cu viața, aflându-se în propriile case”, a scris Gorbunov pe Facebook.

UPDATE 14:40 Noaptea trecută, trupele ruse au lansat un atac cu rachete asupra teritoriului uneia dintre unitățile de instrucție ale Forțelor Terestre ale Armatei Ucrainene, au anunțat Forțele Terestre. În prezent se știe despre un mort și 11 răniți cu diferite grade de gravitate. Alți 12 militari s-au adresat medicilor cu plângeri având contuzie și stare de stres acut.

UPDATE 11:50 Primul corp al Gărzii Naționale „Azov” a ocupat o linie de apărare în direcția Pokrovsk și a luat măsuri pentru blocarea forțelor rusești. Acest lucru este menționat într-o declarație a corpului, citată de hromadske.

Acolo se spune că corpul a ocupat o poziție defensivă în direcția Pokrovsk cu câteva zile în urmă. Situația locală în „Azov” a fost descrisă ca „complexă și dinamică”: rușii încearcă să avanseze și suferă pierderi în echipamente și forțe umane.

Subdiviziunile corpului au planificat și au luat măsuri pentru blocarea forțelor rusești în această zonă.

„Rezultatele vor fi comunicate ulterior”, se menționează în declarație.

UPDATE 11:25 Analiștii DeepState au raportat că trupele rusești avansează activ în apropierea orașului Dobropilîe din regiunea Donețk. Potrivit sursei, în prezent, armata rusă a reușit, cu ajutorul presiunii constante exercitate de trupele de infanterie, să avanseze în satele Kucerov Iar și Zolotoi Kolodez, unde se pregătesc pentru a-și continua avansarea. De asemenea, din Kucherov Yar, rușii au pătruns în satul Veseloe și acumulează forțe și acolo. Potrivit analiștilor, „în ultimele 24 de ore, în acest sat au fost înregistrați deja aproximativ 20 de invadatori”.

De cealaltă parte, Gruparea operațional-strategică a trupelor Armatei Naționale a Ucrainei „Dnipro” neagă faptul că ar fi avut loc o străpungere profundă a forțelor armate ale Federației Ruse pe direcțiile Dobropil și Pokrov în regiunea Donețk, ci ar fi vorba de „infiltrarea unor grupuri mici dincolo de prima linie a pozițiilor ucrainene”.

„Infiltrarea acestor grupuri, deși necesită mobilizarea rezervelor pentru distrugerea lor, nu reprezintă „preluarea controlului asupra teritoriului”. Neînțelegerea acestui fapt a dus de mai multe ori la erori în analiza situației și în discuțiile publice din zona aglomerării Pokrovsko-Mirnogradska”, au precizat reprezentanții Grupării operațional-strategice.

UPDATE 09:46 Pe 11 august, dronele Direcției Generale de Informații a Ministerului Apărării din Ucraina (GUR) au lovit fabrica de heliu din Orenburg. Această întreprindere este singura din Rusia care produce heliu pentru rachete. Despre acest lucru au relatat sursele hromadske din serviciile de informații.

Potrivit surselor, heliul este un component extrem de important nu numai pentru rachete, ci și pentru industria spațială și aeronautică. F

abrica de heliu din Orenburg este una dintre cele mai mari din Europa. Întreprinderea este direct implicată în agresiunea Rusiei împotriva Ucrainei și este una dintre obiectivele cheie ale complexului militar-industrial rus.

Ca urmare a atacului cu drone, autoritățile locale au blocat un tronson al autostrăzii federale M-5 „Ural” în apropierea localităților Perevolotskoe și Holodnîe Kliuchi — locul unde se și află fabrica atacată.