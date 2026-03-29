LIVE TEXT Forțele ruse au lansat 780 de atacuri asupra regiunii Zaporijjea în ultima zi, trei femei fiind rănite. Război în Ucraina, ziua 1495

UPDATE 09:15 În ultimele 24 de ore, forțele ruse au efectuat 780 de lovituri în 41 de așezări din regiunea Zaporijjea, folosind rachete, bombe aeriene ghidate, drone, lovituri aeriene și artilerie. Ivan Fedorov, șeful Administrației Militare Regionale Zaporijjea, a anunțat acest lucru pe Telegram, transmite Ukrinform.

„Rușii au lovit Andriianivka cu o rachetă. În plus, trupele ruse au efectuat 24 de lovituri aeriene asupra Komyshuvakha, Danylika, Shevchenkivske, Liubytske, Svitla Dolyna, Zalyvne, Chervonyi Yar, Huliaipilske, Vozdvyzhivka, Dolynka, Novhyosohyvke, Skohyoshyvka, Svitchani, Svitla Dolina, Zalyvne. Tersa, Myrne, Bilohiria și Hirke”, a scris Fedorov.

În urma atacurilor asupra districtului Zaporijjea, trei femei au fost rănite. Autoritățile au primit 76 de rapoarte privind daunele aduse infrastructurii, clădirilor rezidențiale, anexe și vehiculelor.