LIVE TEXT Atacuri rusești în regiunea Odesa: clădiri locative avariate și incendii. Război în Ucraina, 1718

UPDATE 18:10 În Odesa, în urma unui impact, o clădire locativă a fost parțial distrusă, după care a izbucnit un incendiu. De asemenea, suflul exploziei a spart geamurile unei clădiri de birouri cu patru etaje din apropiere, a raportat Serviciul pentru Situații de Urgență.

În nordul regiunii, a fost avariată o anexă gospodărească de pe teritoriul unei locuințe private, unde, de asemenea, a izbucnit un incendiu.

Pompierii au lichidat prompt incendiile în toate locațiile, împiedicând extinderea flăcărilor.

La fața locului au intervenit și psihologi ai Serviciului pentru Situații de Urgență, care au oferit ajutorul necesar oamenilor.

Potrivit informațiilor preliminare, nu au fost înregistrate persoane decedate sau rănite.

Peste 60 de pompieri au fost mobilizați pentru lichidarea consecințelor atacului rusesc.

UPDATE 16:30 În regiunea Cernihiv, o femeie a fost rănită în urma unui atac rusesc.

Astăzi, în raionul Cernihiv, în urma unui atac rusesc, a izbucnit un incendiu într-o locuință.

O femeie în vârstă de 34 de ani a fost rănită, aceasta suferind plăgi provocate de schije la un membru inferior.

Pompierii au intervenit prompt și au lichidat incendiul.

UPDATE 14:30 Astăzi, armata rusă a lansat un atac cu rachete asupra raionului Slobidski din Harkiv. În urma impactului, structura unei clădiri nerezidențiale a fost parțial distrusă și a izbucnit un incendiu. Au ars automobile și bunuri materiale.

De asemenea, au fost avariate blocuri locative, autoturisme și mijloace de transport public.

Incendiul a fost lichidat.

La fața locului au intervenit echipe ale Serviciului pentru Situații de Urgență, inclusiv psihologi.

UPDATE 13:25 În regiunea Jîtomîr, un incendiu a izbucnit la un obiectiv de infrastructură petrolieră din raionul Zviahel, în urma unui atac rusesc.

Salvatorii au lichidat incendiul.

Nu au fost raportate persoane decedate sau rănite.

La intervenția pentru lichidarea consecințelor atacului au participat 34 de salvatori și 13 unități de tehnică.

UPDATE 12:40 În regiunea Dnipropetrovsk, o persoană a murit, iar alte patru au fost rănite în urma atacurilor rusești. Printre răniți se numără și un copil.

În timpul nopții, trupele rusești au atacat patru raioane din regiune.

În orașul Pavlohrad, o persoană a fost ucisă, iar alte patru au fost rănite, printre care o fetiță de 11 ani. Au fost avariate blocuri de locuit, o întreprindere, automobile și anexe gospodărești. Au izbucnit mai multe incendii.

În raionul Nikopol, au fost avariate o casă particulară și un obiectiv de infrastructură.

În raioanele Dnipro (inclusiv în comunitățile Novooleksandrivka și Mykolaivka) și Krivîi Rih, au fost, de asemenea, avariate obiective de infrastructură.

Toate incendiile au fost lichidate.

UPDATE 11:40 În regiunea Vinița, o clădire a unei subdiviziuni a Serviciului pentru Situații de Urgență și mai multe autospeciale de intervenție au fost avariate în urma unui atac rusesc.

În timpul bombardamentului, personalul se afla în adăpost, astfel că niciun salvator nu a fost rănit.

De asemenea, au fost avariate obiective de infrastructură civilă. Teritoriul pieței locale a fost deteriorat, mai multe automobile particulare și un chioșc comercial au fost distruse de flăcări, iar geamurile clădirilor din apropiere au fost sparte.

În urma atacului, o persoană a fost rănită. Victima se află în spital, în stare gravă, iar medicii îi acordă îngrijirile necesare.

Toate focarele de incendiu au fost lichidate.

UPDATE 11:00 Bilanțul persoanelor rănite în urma atacului rusesc asupra Kievului a crescut la șase, printre victime fiind și un copil.

În dimineața zilei de 7 noiembrie, două sectoare ale capitalei ucrainene au fost vizate de atacuri rusești.

În sectorul Darnîțki, o dronă rusească a lovit o casă particulară cu două etaje. Pompierii au lichidat incendiul izbucnit în urma impactului.

În sectorul Sviatoșînski, salvatorii au localizat un incendiu izbucnit la o grămadă de gunoi, pe teritoriul unei foste zone industriale abandonate. La o altă adresă, aceștia au intervenit pentru stingerea unui incendiu de mici proporții izbucnit la acoperișul unei clădiri nerezidențiale cu două etaje.

UPDATE 10:15 Bilanțul persoanelor decedate în urma atacului aerian rusesc asupra localității Komîșuvaha, din raionul Zaporojjea, produs la 2 noiembrie, a crescut la 55 de morți.

În ultimele 24 de ore, în timpul operațiunilor de căutare, salvatorii au descoperit și au scos de sub dărâmături corpurile și rămășițele a încă nouă persoane decedate.

În pofida condițiilor dificile și a amenințării permanente cu noi atacuri rusești, salvatorii și echipele chinologice ale Serviciului de Stat pentru Situații de Urgență continuă să demonteze structurile distruse și să cerceteze teritoriul în căutarea victimelor.

UPDATE 9:45 În noaptea de 6 spre 7 noiembrie, trupele rusești au atacat capitala Ucrainei. În sectorul Solomianski au izbucnit incendii, fiind înregistrate distrugeri și pagube la blocuri de locuit, o grădiniță și o clădire nerezidențială.

La una dintre adrese, fațada primului etaj al unui bloc cu cinci etaje a fost parțial distrusă. Nu s-a produs niciun incendiu, iar victime nu au fost înregistrate.

La alte trei adrese, suflul exploziei a spart geamurile unor blocuri cu cinci etaje. O persoană a fost rănită.

De asemenea, pe teritoriul unei grădinițe a fost înregistrată distrugerea unei clădiri cu două etaje.

Într-o altă locație au ars un camion parcat și o clădire nerezidențială. Incendiul a fost lichidat.

La alte două adrese au fost rănite două persoane, printre care un copil. În total, trei persoane au avut de suferit în urma atacului.

UPDATE 9:15 În noaptea de 6 spre 7 noiembrie, forțele ruse au lansat un atac combinat asupra Ucrainei, utilizând rachete Iskander-M, Zircon, KN-23 și S-400 (lansate din regiunile Breansk și Voronej, Rusia), precum și 172 de drone de atac de tip Shahed (dintre care 137 cu reacție), Gerbera și drone-momeală de tip „Parodia” (din direcțiile Millerovo, Orel, Kursk, Primorsko-Ahtarsk – Rusia, teritoriile temporar ocupate din Donețk și Crimeea – Gvardiiske și Ciuda).

Forțele Aeriene de Apărare au precizat că principala direcție a atacului a fost regiunea Kiev.

„Atacul aerian a fost respins de aviație, trupele de rachete antiaeriene, unitățile de război electronic și sistemele fără pilot, precum și de grupurile mobile de foc ale Forțelor de Apărare ale Ucrainei.”

Potrivit datelor preliminare, până la ora 09:00, apărarea antiaeriană a doborât sau neutralizat patru rachete Iskander-M, Zircon, KN-23 și S-400, precum și 149 de drone inamice de tip Shahed (dintre care 117 cu reacție), Gerbera și alte tipuri de drone.

„Mai multe drone de atac se află încă în aer, iar operațiunile de apărare antiaeriană continuă. Autoritățile îndeamnă populația să nu ignore alertele aeriene”, au menționat Forțele.

Au fost înregistrate lovituri ale mijloacelor de atac aerian ale inamicului în 24 de locații, precum și căderi de resturi ale dronelor doborâte în alte 10 locații.